Яскраві кульки та плакат: у Росії з почестями відкрили туалет для водії (фото, відео)

Водії автобусів «апгрейдили» туалет, встановивши поруч з ним рукомийник

У російському місті Ангарськ для водіїв автобусів був урочисто відкрито дерев'яний туалет. Про повідомляє Telegram-канал «Підйом».

На честь цієї події дерев'яну будку для справляння природної потреби, яка стоїть посерд дерев прикрасили плакатом і повітряними кульками.

За інформацією авторів відеоролика, санвузол був побудований на кінцевій зупинці місцевого автобусного маршруту №7.

Повідомляється, що водії автобусів «апгрейдили» туалет, встановивши поруч з ним рукомийник з відром внизу для збору брудної води, а також прикріпили до дерева дзеркало.

До слова, у Росії мешканці одного з районів Томська розібрали вуличні дерев'яні туалети і натомість користуються звичайними відрами. Такі нововведення спричинили поширення неприємного запаху в місті.

Нагадаємо, раніше у Росії в Новосибірську при крематорії відбувся чемпіонат із копання могил – «Могильне свавілля». Згідно з умовами змагань, учасники на швидкість мали викопати могилу розміром: 200 см завдовжки, 80 см завширшки і 160 см завглибшки. Взяти участь у конкурсі мав право будь-хто з працівників ритуальної служби, з будь-якого регіону Росії і країн СНД у віці від 18 років.