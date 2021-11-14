Росія готується до нападу? США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні

США стурбовані російськими військовими діями поблизу України

Американський конгресмен-республіканець Майк Тернер розповів про важливість присутності військових США в Україні. Про це повідомляє Fox News.

У листі до президента, адресованому головним республіканцем комітету Майком Роджерсом і верховним республіканцем у підкомітеті зі стратегічних сил, членом парламенту Майком Тернером, вони закликали адміністрацію «вжити негайних і швидких заходів для надання підтримки Україна у формі розвідки та зброї».

«Ми також закликаємо вашу адміністрацію розгорнути військову присутність США в Чорному морі для стримування російського вторгнення», – написали вони, додавши, що поведінка Росії «стає агресивнішою» і «посилюється риторика з критикою України на теми, починаючи від українських військових». модернізації та військового партнерства до вступу України до НАТО».

«Хоча наміри Росії є невизначеними, присутність елітної першої гвардійської танкової армії Росії надає довіру побоюванням, що Росія планує додаткові вторгнення на територію України», – пишуть вони.

«Ваша адміністрація не може ігнорувати постійну загрозу Росії міжнародному праву та територіальному суверенітету України», – додали політики.

Республіканці нагадали адміністрації, що у вересні вони виділили 60 мільйонів доларів на військову допомогу Україні через «значне збільшення російської військової активності вздовж її кордону».

«Відтоді очевидна військова активність Росії продовжувала наростати інтенсивність», – написали вони, додавши, що «необхідно, щоб США виконали свої зобов’язання перед ключовим партнером, збільшивши смертельну допомогу Україні».

Республіканці також закликали адміністрацію «негайно розглянути відповідну військову присутність і позицію США в регіоні та розпочати відповідну діяльність з обміну розвідувальними даними між США та Україною, щоб запобігти подальшому загостренню».

Мовляв, «і Росія, і Китай зараз можуть становити загрозу своїм сусідам, включаючи Тайвань, включаючи Україну, країнам, які важливі для наших союзників».

Тернер і раніше наполягав на військовій допомозі США Україні.

Цього тижня адміністрація Байдена заявила, що «занепокоєна» російськими військовими діями поблизу кордону України, водночас стверджуючи, що відданість США суверенітету України «залізна».

Держсекретар Ентоні Блінкен висловив занепокоєння «звітами про незвичайну військову активність Росії поблизу України».

«Ми дуже уважно стежимо за регіоном», – сказав Блінкен. Він додав: «І, як ми чітко пояснили, будь-які ескалаційні або агресивні дії викликали б велике занепокоєння для Сполучених Штатів».

«Наше занепокоєння полягає в тому, що Росія може зробити серйозну помилку, намагаючись повторити те, що вона вчинила ще в 2014 році, коли вона зібрала війська вздовж кордону, перетнула суверенну українську територію і зробила це, неправдиво стверджуючи, що це було спровоковано», – сказав Блінкен.

Нагадаємо, оперативна група до 600 британських військовослужбовців готова розгорнутися в Україні на тлі побоювання російського вторгнення.

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