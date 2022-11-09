Розвідка повідомила, до яких маніпуляцій вдається РФ задля переговорів з Україною

Скібіцький: «Коли росіяни вже не знають, що робити, вони піднімають питання ядерної та хімічної зброї»

Задля переговорів з Україною Росія намагається тиснути на міжнародне співтовариство. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький виданню La Repubblica, коментуючи звинувачення країни-терориста у планах України застосувати «брудну бомбу».

«Це підготовлена на високому рівні інформаційна кампанія, яка дуже тривожна. Це нагадує мені позицію Росії щодо застосування хімічної зброї в Сирії та Лівії, і ми знаємо, як це було. Для цього ми запрошуємо представників МАГАТЕ перевірити всі наші об’єкти, включно з Чорнобилем, де в радянські часи виробляли плутоній для військових потреб. Мета кампанії – тиснути на міжнародне співтовариство, щоб змусити нас вести переговори. Це їхній старий спосіб підходу: коли вони вже не знають, що робити, вони піднімають питання ядерної та хімічної зброї», – підсумував представник воєнної розвідки України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав п'ять умов для початку переговорів з Російською Федерацією. За словами гаранта, кожен має ставитися до необхідності зупинити агресію РФ так само серйозно, як і до кліматичних проблем.

До відома, Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний альянс не відкидають можливості проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Проте вони назвали одну умову таких перемовин – спочатку Україна повинна відвоювати Херсон.