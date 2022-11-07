Переговори України з РФ: США і НАТО назвали важливу умову

Бій за Херсон має як стратегічне, так і дипломатичне значення

У разі звільнення Херсона Україна може почати переговори з РФ із позиції сили, а не слабкості

Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний альянс не відкидають можливості проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Проте вони назвали одну умову таких перемовин – спочатку Україна повинна відвоювати Херсон. Про це пише видання La Repubblica.

Як зазначаються у виданні, бій за цей обласний центр має як стратегічне, так і дипломатичне значення.

У виданні зазначають, що США постійно обговорюють це питання з ЄС та союзниками, а також підказують таку думку Україні.

Також зазначається, що саме з причини можливого повернення Херсона США і країни НАТО підтвердили, що Україна отримає партію ракет для систем протиповітряної оборони (ППО). Повернення Херсона відкриє шлях до моря і допоможе контролювати водні ресурси. А це у свою чергу може змінити хід війни. Тому такий крок важливий зі стратегічної точки зору.

Видання наголошує, що у разі звільнення Херсона Україна може почати переговори з РФ із позиції сили, а не слабкості.

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Україна повинна сама приймати рішення про переговори з Росією про припинення вогню.