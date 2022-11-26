Рух України до ЄС і НАТО: Зеленський і прем’єр Бельгії підписали декларацію

Бельгія засвідчила підтримку руху України до повноправного членства у Європейському Союзі та НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Королівства Бельгія Александром Де Кроо, який перебуває в нашій країні з робочим візитом.

Співрозмовники докладно обговорили взаємодію двох держав в ООН, у структурах Європейського Союзу та на інших міжнародних майданчиках, повідомляє пресслужба глави держави.

Зеленський та Александр Де Кроо підписали декларацію, що засвідчує підтримку Бельгією руху України до членства в ЄС і НАТО.

«Я дякую Бельгії й пану премʼєр-міністру за підписану сьогодні спільну декларацію. Цей документ засвідчує підтримку Бельгією нашого руху до повноправного членства у Європейському Союзі та НАТО. Ми обов’язково здобудемо цей важливий для нас результат», – заявив Зеленський.

Президент поінформував прем'єр-міністра Бельгії про стан енергетичної системи України після російських ракетних ударів і потреби нашої держави в цій сфері.

«Бельгія готова надати необхідні електрогенератори та інше обладнання, яке зараз життєво необхідне для нашого суспільства, для України загалом», – розповів Зеленський.

Глава держави висловив подяку Бельгії за надану військову допомогу та звернувся з проханням про її розширення. Президент також подякував голові бельгійського уряду за допомогу в розмінуванні українських територій.

Зі свого боку Александр Де Кроо зазначив, що для нього велика честь бути в Україні й засвідчити свою підтримку нашій державі та її громадянам.

«Хочу подякувати вам і кожному українцю від імені народу Бельгії за ваше лідерство в ці дуже складні часи війни. Ви демонструєте всьому світові, за що варто битися – за демократію, за відкрите суспільство, де люди ставляться з повагою одне до одного, засуджують безглузде насилля», – наголосив він.

Прем'єр-міністр Бельгії також зауважив, що його країна охоче підтримала надзвичайно важливу ініціативу президента України Grain from Ukraine.

«Ця ініціатива дає змогу запобігти можливим проблемам із продовольчим забезпеченням в окремих африканських країнах. Крім того, це підтримує вашу економіку, Україну в цей складний період», – наголосив Александр Де Кроо.

Як повідомлялося, сьогодні в Україну прибув прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо.

Прем'єр-міністри України, Литви та Польщі провели у Києві 26 листопада зустріч у форматі Люблінського трикутника.