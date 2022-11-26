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До Києва прибув премʼєр-міністр Бельгії (відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
До Києва прибув премʼєр-міністр Бельгії (відео) 
Александр Де Кроо з візитом перебуває в столиці України
скріншот із відео

Рада міністрів Бельгії напередодні затвердила новий пакет військової допомоги Україні 

Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо 26 листопада прибув до Києва. Політик зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляється у Telegram президента.

«Вітаю в Україні премʼєр-міністра Бельгії Александра Де Кроо! Розпочинаємо переговори. Упевнений, вони будуть дуже змістовними й корисними для обох наших країн», – зазначив він.

Як відомо, Рада міністрів Бельгії у п'ятницю, 25 листопада, затвердила новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть десять підводних безпілотників та дві мобільні лабораторії. Про це заявила глава міноборони Бельгії Людовін Дедондер, інформує LeSoir. 

«Ці безпілотники дозволяють виявляти всі підводні загрози: і міни, і шпигунське обладнання. Це нові високі технології, які нададуть їм велику допомогу. Бельгійська армія вже має ці машини», – зазначила вона. 

Також Бельгія надасть українським військовим мобільні лабораторії, які можна «розгорнути поблизу хімічного, бактеріологічного, радіологічного або ядерного інциденту».

Міністерка додала, що ці лабораторії також можуть бути розгорнуті в районах стихійних лих, де зруйновано лікарні та пологові будинки.

Крім того, за словами Дедондер, бельгійські військові розпочнуть навчання українських солдатів. Вона уточнила, що близько 100 інструкторів приєднаються до європейської місії військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine). 

Нагадаємо, також 26 листопада прем'єр-міністр Польщі прибув до Києва та вшанував жертв Голодоморів.

Теги: міністр переговори навчання технології військові машини Бельгія армія Міноборони відео

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