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У Києві відбулася зустріч представників Люблінського трикутника: про що домовилися (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Києві відбулася зустріч представників Люблінського трикутника: про що домовилися (фото)
Прем'єр-міністерка Литви Інгрід Шимоніте та прем'єр-міністри України Денис Шмигаль, Польщі Матеуш Моравецький
фото: t.me/Denys_Smyhal 

Шмигаль провів зустріч з прем'єрами Польщі та Литви

Прем'єр-міністри України, Литви та Польщі привели у Києві 26 листопада зустріч у форматі Люблінського трикутника. Денис Шмигаль, Інгрід Шимоніте й Матеуш Моравецький обговорили подальшу допомогу Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.

«Радий вітати сьогодні в Києві голів урядів Литви та Польщі Інгріду Шимоніте й Матеуша Моравецького. У форматі Люблінського трикутника ми обговорили актуальні питання та виклики, а також підписали спільну заяву, в якій узгодили низку наших позицій», – зазначив голова уряду. 

У Києві відбулася зустріч представників Люблінського трикутника: про що домовилися (фото) фото 1

Прем'єри Литви та Польщі підтвердили готовність активізувати переговори в НАТО на саміті у Вільнюсі щодо України, а також переговори про в ЄС про вступ України. Політики наголосили на важливості посилити військову, фінансову та гуманітарну допомоги Україні.

«Останній рік довів наскільки важливою є єдність наших країн і народів. Працюємо задля подальшого зміцнення партнерства та спільного майбутнього в об’єднаній Європі», – додав Шмигаль.

За словами Шмигаля, Україну, Литву та Польщу єднають спільні цінності й бачення щодо протидії російській агресії та наближення нашої перемоги. 

Крім того, сьогодні в Україну прибув прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо.

Теги: переговори Денис Шмигаль Литва Польща

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