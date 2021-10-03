  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Саакашвілі розказав, яким шляхом потрапив у Грузію

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Влада раніше стверджувала, що експрезидента кордон не перетинав - Саакашвілі розказав, яким шляхом потрапив у Грузію
    Влада раніше стверджувала, що експрезидента кордон не перетинав
    Фото з відкритих джерел

    Експрезидент вважає, що потрапив до Тбілісі законно

    Михайло Саакашвілі заявляє, що потрапив в Грузію законним шляхом. Про це повідомила депутатка від партії Саакашвлі «Національний рух» Тіна Бокучава, яка побувала 2 жовтня на зустрічі з експрезидентом і засновником партії, пишуть «Новини Грузії».

    Депутатка сказала, що намагалася дізнатися у Саакашвілі, як він в’їхав в Грузію, адже влада раніше стверджувала, що експрезидента в країні немає і кордон він не перетинав, проте в результаті Саакашвілі заарештували в орендованій квартирі в спальному районі столиці.

    «Він сказав, що в’їхав в країну у відповідності з усіма правилами і процедурами, але не вважає за доцільне говорити про додаткові деталі», – пояснила Бокучава.

    У пенітенціарній службі також відмовилися уточнювати, в яких умовах утримується експрезидент Грузії.

    Нагадаємо, раніше посол Грузії відвідав МЗС та розповів подробиці затримання Саакашвілі.

    Михайло Саакашвілі, котрого напередодні затримали у Грузії, написав «лист із ув’язнення».

    Як відомо, прокуратура Грузії розслідує 14 кримінальних справ проти експрезидента. Тому наявність громадянства іншої країни не може завадити йому відбувати термін на батьківщині. Відтак про екстрадицію в Україну не йдеться, заявили в прокуратурі.

    Водночас адвокат Пека Басилія прокоментував заяву президентки Грузії. Звільнити Михайла Саакашвілі можна тільки помилуванням.

    Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

    Читайте також:



    Теги: Михайло Саакашвілі кордон влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Саакашвілі розказав, яким шляхом потрапив у Грузію