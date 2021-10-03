Саакашвілі розказав, яким шляхом потрапив у Грузію

Експрезидент вважає, що потрапив до Тбілісі законно

Михайло Саакашвілі заявляє, що потрапив в Грузію законним шляхом. Про це повідомила депутатка від партії Саакашвлі «Національний рух» Тіна Бокучава, яка побувала 2 жовтня на зустрічі з експрезидентом і засновником партії, пишуть «Новини Грузії».

Депутатка сказала, що намагалася дізнатися у Саакашвілі, як він в’їхав в Грузію, адже влада раніше стверджувала, що експрезидента в країні немає і кордон він не перетинав, проте в результаті Саакашвілі заарештували в орендованій квартирі в спальному районі столиці.

«Він сказав, що в’їхав в країну у відповідності з усіма правилами і процедурами, але не вважає за доцільне говорити про додаткові деталі», – пояснила Бокучава.

У пенітенціарній службі також відмовилися уточнювати, в яких умовах утримується експрезидент Грузії.

Нагадаємо, раніше посол Грузії відвідав МЗС та розповів подробиці затримання Саакашвілі.

Михайло Саакашвілі, котрого напередодні затримали у Грузії, написав «лист із ув’язнення».

Як відомо, прокуратура Грузії розслідує 14 кримінальних справ проти експрезидента. Тому наявність громадянства іншої країни не може завадити йому відбувати термін на батьківщині. Відтак про екстрадицію в Україну не йдеться, заявили в прокуратурі.

Водночас адвокат Пека Басилія прокоментував заяву президентки Грузії. Звільнити Михайла Саакашвілі можна тільки помилуванням.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

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