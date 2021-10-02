Нова кохана Саакашвілі відреагувала на хейт у соцмережах

Ясько не розуміє хейту з приводу її особистого життя та заявляє, що Саакашвілі вдячний колишній дружині за спільні роки

Ясько звинуватили у стосунках з одруженим чоловіком

Народний депутат України Єлизавета Ясько («Слуга народу») вважає неприпустимим той хейт, який виник через оприлюднення інформації про їхні особисті стосунки із колишнім президентом Грузії, головою Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїлом Саакашвілі, якого затримали у Грузії й помістили до пенітенціарної установи, повідомляє Уніан.

Відповідаючи на запитання з приводу коментаря під її постом у Facebook, де вони із Саакашвілі заявили про любовні стосунки, народного депутата України Іванни Климпуш-Цинцадзе (фракція «Європейська солідарність») про те, що вона має стосунки з одруженим чоловіком, Ясько зазначила, що краще б її колега по парламенту «думала про Україну і про захист українських інтересів, і тоді б приватне життя її точно не повинно цікавити».

«Мені соромно, що, на жаль, є такі коментатори», – додала Ясько.

Також вона зазначила, що неприпустимо, що піднявся хейт під новинами про їх приватне життя. Ясько зазначила, що якщо уважно подивитися відео, де вони із Саакашвілі говорять про відносини, то «Михайло говорить про те, що він вдячний своєму минулому, в тому числі своїй колишній дружині. Але зараз правда така, що ми разом і час іти вперед».

Вона зазначила, що у зв’язку із затриманням Саакашвілі в Грузії відбувається «велика боротьба, в якій ми разом».

На уточнююче запитання журналістів, скільки часу вони із Саакашвілі приховували інформацію про особисті відносини, Ясько не відповіла і лише сказала: «Який час вже є».

Раніше, на сторінці у Facebook Єлизавета Ясько опублікувала допис на підтримку Саакашвілі і підтвердила стосунки.

Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії і голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування.

Він також пройшов медичне обстеження. Крім того, політик вимагає зустрічі з українським консулом.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі. За її словами, колишній президент прибув до Грузії, щоб внести дестабілізацію. Вона додала, що не помилує, Саакашвілі, щоб «бути чесними перед людьми, які постраждали від його режиму».