Посол Грузії відвідав МЗС та розповів подробиці затримання Саакашвілі

МЗС звернулося із запитом на відвідання Саакашвілі українським консулом

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували виклик тимчасового повіреного Грузії. Старшого радника Сандро Топурію запросили до МЗС 2 жовтня. Дипломат поінформував про обставини затримання в Грузії громадянина України Михайла Саакашвілі та інкриміновані йому статті грузинського кримінального кодексу. Про це розповів прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Українська сторона наголосила на необхідності повного дотримання законних прав Михайла Саакашвілі, звернулася із запитом на його відвідання українським консулом задля надання консульської і правової допомоги», – сказав Ніколенко.

У МЗС підтвердили принципову позицію України про невтручання у внутрішні справи Грузії.

Нагадаємо, Михайло Саакашвілі, котрого напередодні затримали у Грузії, написав «лист із ув’язнення».

Раніше глава правлячої партії «Грузинська мрія – Демократична Грузія» Іраклій Кобахідзе заявив, що колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі прибув у країну, щоб здійснити державний переворот і влаштувати заворушення.

Нагадаємо, прокуратура Грузії розслідує 14 кримінальних справ проти експрезидента. Тому наявність громадянства іншої країни не може завадити йому відбувати термін на батьківщині. Відтак про екстрадицію в Україну не йдеться, заявили в прокуратурі.

Водночас адвокат Пека Басилія прокоментував заяву президентки Грузії. Звільнити Михайла Саакашвілі можна тільки помилуванням. Про це він повідомив телеканалу Mtvari.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

«Сьогоднішня заява президента про те, що вона не збирається помилувати Саакашвілі, надиктована «Грузинською мрією», все залежить від політичної волі», – сказав Басилія.

За його словами, підсумки виборів до місцевих органів самоврядування, які пройдуть сьогодні, 2 жовтня, вплинуть на остаточне рішення глави держави.

Раніше затриманому експрезиденту Грузії Михайлу Саакашвілі висловила підтримку колишня дружина Сандра Руфолс.

Тим часом Саакашвілі показав свою нову дружину – народну депутатку України.