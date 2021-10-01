Президентка Грузії заявила, що помилування для Саакашвілі не буде

Саакашвілі затримали після повернення на рідну землю

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на затримання експрезидента країни Михайла Саакашвілі. Вона також висловилася щодо можливості його помилування. Про це йдеться у відео звернення Зурабішвілі.

«Моя відповідь проста та остаточна: ні та ніколи», – заявила вона, вказавши на те, що Грузія втомилася і зараз мріє про мир та справедливість.

У січні 2018 року суд Грузії заочно засудив експрезидента Саакашвілі до 9 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

У 2015 році Саакашвілі позбувся грузинського громадянства і наразі є громадянином України. Він не повертався до Грузії вже вісім років, хоча багато разів обіцяв зробити це, а в грузинському уряді постійно заявляли, що в разі повернення його чекає арешт.

Нагадаємо, раніше колишній грузинський президент випустив звернення, в якому заявив, що нібито повернувся в країну, незважаючи на те, що перебуває у розшуку.

Як відомо, ввечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив. що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи.

Затримання Саакашвілі потрапило на відео. Також перед арештом Саакашвілі записав відеозвернення.

Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії через затримання Саакашвілі і нагадали, що він є громадянином України.

Саакашвілі обіймає посаду голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України.

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