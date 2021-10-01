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    Президентка Грузії заявила, що помилування для Саакашвілі не буде

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    Грузія стомилася, каже очільниця країни - Президентка Грузії заявила, що помилування для Саакашвілі не буде
    Грузія стомилася, каже очільниця країни
    Фото з відкритих джерел

    Саакашвілі затримали після повернення на рідну землю

    Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на затримання експрезидента країни Михайла Саакашвілі. Вона також висловилася щодо можливості його помилування. Про це йдеться у відео звернення Зурабішвілі.

    «Моя відповідь проста та остаточна: ні та ніколи», – заявила вона, вказавши на те, що Грузія втомилася і зараз мріє про мир та справедливість.

    У січні 2018 року суд Грузії заочно засудив експрезидента Саакашвілі до 9 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

    У 2015 році Саакашвілі позбувся грузинського громадянства і наразі є громадянином України. Він не повертався до Грузії вже вісім років, хоча багато разів обіцяв зробити це, а в грузинському уряді постійно заявляли, що в разі повернення його чекає арешт.

    Нагадаємо, раніше колишній грузинський президент випустив звернення, в якому заявив, що нібито повернувся в країну, незважаючи на те, що перебуває у розшуку.

    Як відомо, ввечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив. що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи.

    Затримання Саакашвілі потрапило на відео. Також перед арештом Саакашвілі записав відеозвернення.

    Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії через затримання Саакашвілі і нагадали, що він є громадянином України.

    Саакашвілі обіймає посаду голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України.

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    Теги: Михайло Саакашвілі Грузія Саломе Зурабішвілі помилування
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    Президентка Грузії заявила, що помилування для Саакашвілі не буде