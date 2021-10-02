«Це було несподіванкою»: до Грузії прибули мати і син затриманого Саакашвілі

Колишня дружина затриманого експрезидента написала звернення

До Грузії прибули члени сім'ї затриманого напередодні Михайла Саакашвілі, про це пише Грузія.Online, передає УНН.

Так, що на територію Грузії прибули його мати Гіулі Аласанія і син Ніколоз Саакашвілі.

Як заявила мати експрезидента, приїзд Михайла в Грузію став несподіванкою і для неї.

«Це було такою ж несподіванкою, як і для всіх вас. Сьогодні вранці дізналася про це», – зазначила Гіулі Аласанія.

«Це боротьба за порятунок Грузії і Міша є великим фактором в цій боротьбі. Ми його всіляко підтримуємо. Тримайтеся міцно і обов'язково йдіть на референдум», – заявив син Ніколоз Саакашвілі.

До слова, колишня перша леді Грузії Сандра Руловс на своїй сторінці в Facebook закликала населення гідно оцінити героїчні і геніальні дії експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі і проголосувати на виборах до місцевих органів самоврядування за гідне майбутнє.

«Він виконав свою обіцянку! Приїхав мирно, проїхав всю країну, сказав як нам діяти і разом з усім ясно показав справжнє обличчя уряду і потворність системи. Завтра ви самі оціните його героїчний і геніальний вчинок – все на референдум!! Міша переможець!» – написала Сандра Руловс.

Нагадаємо, Михайло Саакашвілі, котрого напередодні затримали у Грузії, написав «лист із ув’язнення».

Раніше глава правлячої партії «Грузинська мрія – Демократична Грузія» Іраклій Кобахідзе заявив, що колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі прибув у країну, щоб здійснити державний переворот і влаштувати заворушення.

Нагадаємо, прокуратура Грузії розслідує 14 кримінальних справ проти експрезидента. Тому наявність громадянства іншої країни не може завадити йому відбувати термін на батьківщині. Відтак про екстрадицію в Україну не йдеться, заявили в прокуратурі.

Водночас адвокат Пека Басилія прокоментував заяву президентки Грузії. Звільнити Михайла Саакашвілі можна тільки помилуванням. Про це він повідомив телеканалу Mtvari.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

До слова, в день арешту Міхеїла Саакашвілі був опублікований відеозапис, в якому Міхеїл Саакашвілі і депутат Верховної Ради України Ліза Ясько повідомили про створення сім'ї.