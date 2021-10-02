Затримання Саакашвілі: Держдеп «пильно стежить», матір про плани сина не знала і чи є шанси на помилування

Матір експрезидента Грузії заявила, що затримання сина стало для неї несподіванкою

Держдеп США очікує від влади Грузії «справедливого ставлення» до Саакашвілі

Сполучені Штати поінформовані про затримання експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі та закликають владу в Тбілісі поводитися з ним відповідно до національних законів і міжнародних зобов’язань Грузії. Про це заявив «Голосу Америки» речник Державного департаменту США Нед Прайс.

«Ми отримали повідомлення про арешт Міхеїла Саакашвілі й уважно стежимо за розвитком подій», – зауважив офіційний представник Держдепу.

Водночас він наголосив, що Сполучені Штати «закликають владу Грузії забезпечити справедливе ставлення до пана Саакашвілі, у відповідності до грузинського законодавства та міжнародних зобов'язань Грузії щодо прав людини.

Також увечері 1 жовтня матір Михайла Саакашвілі Гіулі Аласанія прибула в Тбілісі з Києва. Про це повідомив «Інтерфакс».

Вона заявила, що арешт її сина був для неї повною несподіванкою.

«Востаннє я говорила з сином кілька днів тому і була впевнена, що він перебуває в Україні. Його арешт став для мене повною несподіванкою, і я вирішила летіти в Тбілісі», – сказала вона.

Також вона стверджує, що нічого не знала про плани Саакашвілі повернутися до Грузії.

Прокуратура Грузії розслідує 14 кримінальних справ проти експрезидента. Тому наявність громадянства іншої країни не може завадити йому відбувати термін на батьківщині. Відтак про екстрадицію в Україну не йдеться, заявили в прокуратурі.

Водночас адвокат Пека Басилія прокоментував заяву президентки Грузії. Звільнити Михайла Саакашвілі можна тільки помилуванням. Про це він повідомив телеканалу Mtvari.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

«Сьогоднішня заява президента про те, що вона не збирається помилувати Саакашвілі, надиктована «Грузинською мрією», все залежить від політичної волі», – сказав Басилія.

За його словами, підсумки виборів до місцевих органів самоврядування, які пройдуть сьогодні, 2 жовтня, вплинуть на остаточне рішення глави держави.

Раніше затриманому експрезиденту Грузії Михайлу Саакашвілі висловила підтримку колишня дружина Сандра Руфолс.

Тим часом Саакашвілі показав свою нову дружину – народну депутатку України.