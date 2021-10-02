«Це був наказ Путіна». Саакашвілі оприлюднив лист із в’язниці (фотофакт)

Саакашвілі звернувся до грузинів та закликав їх прийти на вибори

Михайло Саакашвілі, котрого напередодні затримали у Грузії, написав «лист із ув’язнення». Фото списаного від руки грузинською мовою аркуша політик виклав на своїй сторінці у Facebook. Він також написав переклад послання українською, російською та англійською мовами.

«Мої дорогі соратники і мій грузинський народ.

Коли я їхав з Києва та приїхав сюди, я знав, що, швидше за все, мене заарештують за сфабрикованими, хибним вироками, винесеними за наказом Путіна. Жодна країна в світі, крім Росії, не визнає цей вирок, але я все ж приїхав, тому що вірю в свою країну і в кожного з вас. Я хочу попросити вас усіх піти на вибори, щоб жоден голос не був втрачений, а після цього ми повинні разом захищати результати референдуму.

Моя свобода і, що більш важливо, свобода Грузії повністю залежить від ваших дій і боєздатності. Від цього також залежить міжнародна підтримка. Будь ласка, не сумнівайтеся і вірте, що наша перемога в наших руках, я люблю вас, ваш вірний Михайло Саакашвілі», – ідеться у тексті.

Раніше глава правлячої партії «Грузинська мрія – Демократична Грузія» Іраклій Кобахідзе заявив, що колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі прибув у країну, щоб здійснити державний переворот і влаштувати заворушення.

Нагадаємо, прокуратура Грузії розслідує 14 кримінальних справ проти експрезидента. Тому наявність громадянства іншої країни не може завадити йому відбувати термін на батьківщині. Відтак про екстрадицію в Україну не йдеться, заявили в прокуратурі.

Водночас адвокат Пека Басилія прокоментував заяву президентки Грузії. Звільнити Михайла Саакашвілі можна тільки помилуванням. Про це він повідомив телеканалу Mtvari.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

«Сьогоднішня заява президента про те, що вона не збирається помилувати Саакашвілі, надиктована «Грузинською мрією», все залежить від політичної волі», – сказав Басилія.

За його словами, підсумки виборів до місцевих органів самоврядування, які пройдуть сьогодні, 2 жовтня, вплинуть на остаточне рішення глави держави.

Раніше затриманому експрезиденту Грузії Михайлу Саакашвілі висловила підтримку колишня дружина Сандра Руфолс.

Тим часом Саакашвілі показав свою нову дружину – народну депутатку України.



