Михайло Саакашвілі заявив, що до нього використовували тортури й нелюдську поведінку, але він навчився стійкості в Україні

«Я тут не для того, щоб стати частиною заздалегідь написаної комедії», – сказав Саакашвілі в суді

У Тбілісі під час судового засідання сьогодні, 29 листопада, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що «не визнає прокуратури і грузинського правосуддя». Про це повідомляє «Грузія Online».

«Я не визнаю прокуратуру і грузинське правосуддя. Я тут не для того, щоб стати частиною заздалегідь написаної комедії», – сказав Саакашвілі в суді.

Також Михайло Саакашвілі в суді звернувся до українців.

«Я хочу поінформувати вас, що стосовно мене застосовували тортури і нелюдську поведінку, але я тримаюся, адже я також навчився цьому в Україні. Я дуже вам вдячний!», – сказав Саакашвілі.

Він відзначив, що повернувся до Грузії, навіть залишив престижну посаду в Україні – через любов до Грузії.

Зазначимо, під судом над Саакашвілі у Грузії відбулися зіткнення (відео).

Сьогодні Саакашвілі вперше після затримання привезли в суд у Тбілісі.

Напередодні консиліум лікарів діагностував у Саакашвілі посттравматичний стресовий розлад.