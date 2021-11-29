Саакашвілі в суді звернувся до українців
«Я тут не для того, щоб стати частиною заздалегідь написаної комедії», – сказав Саакашвілі в суді
У Тбілісі під час судового засідання сьогодні, 29 листопада, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що «не визнає прокуратури і грузинського правосуддя». Про це повідомляє «Грузія Online».
«Я не визнаю прокуратуру і грузинське правосуддя. Я тут не для того, щоб стати частиною заздалегідь написаної комедії», – сказав Саакашвілі в суді.
Також Михайло Саакашвілі в суді звернувся до українців.
«Я хочу поінформувати вас, що стосовно мене застосовували тортури і нелюдську поведінку, але я тримаюся, адже я також навчився цьому в Україні. Я дуже вам вдячний!», – сказав Саакашвілі.
Він відзначив, що повернувся до Грузії, навіть залишив престижну посаду в Україні – через любов до Грузії.
Зазначимо, під судом над Саакашвілі у Грузії відбулися зіткнення (відео).
Сьогодні Саакашвілі вперше після затримання привезли в суд у Тбілісі.
Напередодні консиліум лікарів діагностував у Саакашвілі посттравматичний стресовий розлад.