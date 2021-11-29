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    Саакашвілі в суді звернувся до українців

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    Михайло Саакашвілі заявив, що до нього використовували тортури й нелюдську поведінку, але він навчився стійкості в Україні - Саакашвілі в суді звернувся до українців
    Михайло Саакашвілі заявив, що до нього використовували тортури й нелюдську поведінку, але він навчився стійкості в Україні
    фото: ЕРА

    «Я тут не для того, щоб стати частиною заздалегідь написаної комедії», – сказав Саакашвілі в суді

    У Тбілісі під час судового засідання сьогодні, 29 листопада, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що «не визнає прокуратури і грузинського правосуддя». Про це повідомляє «Грузія Online».

    «Я не визнаю прокуратуру і грузинське правосуддя. Я тут не для того, щоб стати частиною заздалегідь написаної комедії», – сказав Саакашвілі в суді.

    Також Михайло Саакашвілі в суді звернувся до українців.

    «Я хочу поінформувати вас, що стосовно мене застосовували тортури і нелюдську поведінку, але я тримаюся, адже я також навчився цьому в Україні. Я дуже вам вдячний!», – сказав Саакашвілі.

    Він відзначив, що повернувся до Грузії, навіть залишив престижну посаду в Україні – через любов до Грузії.

    Зазначимо, під судом над Саакашвілі у Грузії відбулися зіткнення (відео).

    Сьогодні Саакашвілі вперше після затримання привезли в суд у Тбілісі.

    Напередодні консиліум лікарів діагностував у Саакашвілі посттравматичний стресовий розлад.

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    Теги: суд Михайло Саакашвілі Грузія українці Україна президент правосуддя
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    Саакашвілі в суді звернувся до українців