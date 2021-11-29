Саакашвілі вперше після затримання привезли в суд у Тбілісі

Сьогодні суд вперше розгляне справу за присутності Саакашвілі.

Досі Саакашвілі не брав участі у засіданнях суду навіть дистанційно

Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі доправили в суд Тбілісі, де розглядатиметься справа про розгін мітингу у листопаді 2007 року і розгром офісу телекомпанії «Імеді». Про це повідомляє Ехо Кавказу з посиланням на грузинські ЗМІ.

Зазначається, що сьогодні суд вперше розгляне справу за присутності Саакашвілі. Досі він не брав участі у засіданнях суду навіть дистанційно, а його захисники заявляли про поганий стан здоров’я політика.

Нагадаємо, 1 жовтня експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі було затримано в Грузії, де проти нього порушили кілька кримінальних справ. Наступного дня стало відомо, що Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада його перевели до лікарні в'язниці №18 у Глданському районі Тбілісі з в'язниці у Руставі.

18 листопада, на 49-ий день голодування, Саакашвілі знепритомнів, після чого його перевели до реанімації.

Згодом експрезидента Грузії перевезли до військового шпиталю в місто Горі, оскільки його самопочуття погіршилось. Там Саакашвілі припинив голодування.

Консиліум лікарів, які займаються лікуванням Саакашвілі після 50-денного голодування, діагностував у нього синдром посттравматичного стресового розладу.