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    Саакашвілі вперше після затримання привезли в суд у Тбілісі

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    Сьогодні суд вперше розгляне справу за присутності Саакашвілі. <br /><br /> - Саакашвілі вперше після затримання привезли в суд у Тбілісі
    Сьогодні суд вперше розгляне справу за присутності Саакашвілі.

    Фото: RFE/RL

    Досі Саакашвілі не брав участі у засіданнях суду навіть дистанційно

    Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі доправили в суд Тбілісі, де розглядатиметься справа про розгін мітингу у листопаді 2007 року і розгром офісу телекомпанії «Імеді». Про це повідомляє Ехо Кавказу з посиланням на грузинські ЗМІ.

    Зазначається, що сьогодні суд вперше розгляне справу за присутності Саакашвілі. Досі він не брав участі у засіданнях суду навіть дистанційно, а його захисники заявляли про поганий стан здоров’я політика.

    Нагадаємо, 1 жовтня експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі було затримано в Грузії, де проти нього порушили кілька кримінальних справ. Наступного дня стало відомо, що Саакашвілі оголосив голодування.

    8 листопада його перевели до лікарні в'язниці №18 у Глданському районі Тбілісі з в'язниці у Руставі.

    18 листопада, на 49-ий день голодування, Саакашвілі знепритомнів, після чого його перевели до реанімації.

    Згодом експрезидента Грузії перевезли до військового шпиталю в місто Горі, оскільки його самопочуття погіршилось. Там Саакашвілі припинив голодування.

    Консиліум лікарів, які займаються лікуванням Саакашвілі після 50-денного голодування, діагностував у нього синдром посттравматичного стресового розладу.

    Теги: суд Михайло Саакашвілі Грузія голодування
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    Саакашвілі вперше після затримання привезли в суд у Тбілісі