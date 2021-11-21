Саакашвілі звернувся до Байдена: просить ввести санкції проти влади Грузії

Саакашвілі вважає, щр грузинські правителі відмовляються від західного курсу та зближують Грузію з Росією

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі звернувся до президента США Джо Байдена з проханням запровадити санкції проти влади Грузії. Про це повідомляє видання Politico.

Саакашвілі заявив, що нинішня влада в його рідній країні – антидемократична, а правляча партія «Грузинська мрія» взяла під свій контроль судову систему та багато ЗМІ. Крім того, він також переконаний, що чинні грузинські правителі відмовляються від західного курсу та зближують Грузію з Росією.

«Грузинський народ неодноразово заявляв про бажання вступу країни до НАТО, але натомість нинішня влада заграє з Іраном та Росією з приводу створення платформи «регіонального співробітництва», яке відроджує ідею усунення західного впливу у стратегічному регіоні Південного Кавказу. Сьогодні я закликаю адміністрацію Джо Байдена зробити свій внесок у підтримку нашої молодої демократії, яка перебуває у серйозній небезпеці», – йдеться у повідомленні.

Експрезидент Грузії закликав США відкрито засудити грузинську владу за спроби підірвати демократію в країні, а «Конгрес має розглянути питання запровадження санкцій проти порушників прав людини у Грузії відповідно до глобального закону Магнітського».

Нагадаємо, після припинення голодування поліпшується стан експрезидента Грузії, глави Виконавчого комітету реформ України Михайла Саакашвілі, який перебуває під вартою у грузинському військовому госпіталі.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі погодився поїхати з тюремної лікарні до Тбілісі до військового шпиталю.

Напередодні ввечері повідомлялося, що стан Саакашвілі стабілізувався після втрати свідомості.

Як відомо, Саакашвілі після втрати свідомості перевели в реанімацію тюремної лікарні.