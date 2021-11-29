Під судом над Саакашвілі у Грузії відбулися зіткнення (відео)

Прихильників Саакашвілі не пустили у двір міського суду

У Тбіліському міському суді розпочався судовий процес над експрезидентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі. Обвинувачений експрезидент Міхеїл Саакашвілі присутній на суді особисто. Про це пише Грузія Онлайн.

У зв'язку з посиленням заходів безпеки представникам ЗМІ та протестувальникам сьогодні не дозволяють входити у двір. Попри заборону, кілька активістів змогли перелізти через паркан. В руках у них були троянди та прапори. Поліція спробувала вивести порушників з території, при цьому деякі з них чинили опір. Правоохоронці змушені були застосувати перцевий балончик.

Внаслідок інциденту постраждали кілька активістів та телеоператорів. Бригади швидкої допомоги знаходяться на місці та надають першу допомогу постраждалим.

Через можливі провокації, до будівлі суду приїхав водомет, крім того, було мобілізовано додаткові групи правоохоронців.

Нагадаємо, що сьогоднішній судовий процес пов'язаний із розгоном мітингу 7 листопада, вторгненням на телеканал «Імеді» та захопленням парку Мтацмінда. У цій справі проходять Міхеїл Саакашвілі, Давид Кезерашвілі, Зураб Адеїшвілі, Гігі Угулава та Вано Мерабішвілі.

Раніше президент Центру «Емпатія» Маріам Джішкаріані заявила, що у колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі діагностували синдром посттравматичного стресового розладу. Крім того, у нього виявили енцефалопатію, яка стала наслідком голодування. За словами Джишкаріані, колишній президент Грузії потребує стаціонарного лікування та реабілітації.

Експрезидент Грузії прибув до країни через вісім років після того, як його партія програла вибори політичній силі олігарха Бінзини Іванішвілі. Мета – підтримати свою партію на місцевих виборах. Однак через день після незаконного перетину кордону Грузії Саакашвілі затримали. У Грузії Саакашвілі є фігурантом кількох кримінальних справ.

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