Ув’язнений Саакашвілі оголосив голодування і вимагає зустрічі з консулом, – правозахисниця

Грузинська омбудсменка повідомила, що експрезидент Грузії голодуватиме у тюрмі

Затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії і голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування.

Він також пройшов медичне обстеження. Крім того, політик вимагає зустрічі з українським консулом. Про це повідомляє sputnik-georgia.

«Коли я увійшла, він [Саакашвілі] перебував у лікаря і проходив медичне обстеження. Потім нам дали можливість поспілкуватися в камері. Михайло Саакашвілі сказав, що оголошує голодування», – сказала омбудсменка Грузії Ніно Ломджарія після зустрічі з колишнім президентом у в'язниці.

Вона підкреслила, що, за словами самого політика, поліція не застосовувала силу під час спецоперації, а він не чинив опору.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі. За її словами, колишній президент прибув до Грузії, щоб внести дестабілізацію. Вона додала, що не помилує, Саакашвілі, щоб «бути чесними перед людьми, які постраждали від його режиму».

Як відомо, ввечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив, що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи. Він зазначив, що у поліції була попередня інформація про переміщення політика – з України і до Грузії.

Затримання Саакашвілі потрапило на відео. Також перед арештом Саакашвілі записав відеозвернення.

Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії через затримання Саакашвілі і нагадали, що він є громадянином України.

Президент України Володимир Зеленський висловив стурбованість затриманням Михайла Саакашвілі в Грузії і тоном заяв грузинської сторони з цього питання.