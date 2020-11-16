САП оголосила обвинувальний акт у справі ексміністра Омеляна

Судом оголошено перерву до 18 листопада 2020 року

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосив обвинувачення колишньому міністру інфраструктури Володимирові Омеляну.

Ексміністра звинувачують у незаконних діях, які призвели до недоотримання бюджетом 30,5 млн грн.

Про це повідомила пресслужба САП.

«16 листопада 2020 року за участю прокурора САП у Вищому антикорупційному суді відбулось підготовче судове засідання у справі про обвинувачення колишнього міністра інфраструктури України, незаконні дії якого призвели до недоотримання держбюджетом 30,5 млн грн», – йдеться в повідомленні.

За результатами підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС призначила вказану справу до розгляду по суті та фактично його розпочала.

«Так, на засіданні прокурор САП оголосив короткий виклад обвинувального акта. Після чого судом оголошено перерву до 18 листопада 2020 року», – зазначено в повідомленні.

За версією слідства, в грудні 2017 року Омелян видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Один з цих зборів – адміністративний – є дохідною частиною державного бюджету, і змінювати його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр.

У 2018 році через зменшення адміністративного збору бюджет отримав тільки 173,1 млн замість очікуваних 203,5 млн грн.

Омеляна обвинувачують у видачі нормативно-правового акта, що зменшує надходження бюджету всупереч закону. Колишній міністр не вважає себе винним і заперечував, що адміністративний збір є джерелом доходів держбюджету.

До відома, Омелян обіймав посаду міністра інфраструктури з 2016 до 2019 року.

Як повідомлялося 15 серпня, Національне антикорупційне бюро завершило розслідування можливих незаконних дій ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, що призвели до недоотримання державним бюджетом 30,5 млн грн.

19 червня 2020 року ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну НАБУ повідомило про підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн. За даними НАБУ, ексміністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20% попри те, що один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною держбюджету, тож змінити його розмір міг лише парламент. 23 червня Національне антикорупційне бюро опублікувало деякі документи у межах провадження, у якому фігурує Омелян, стосовно наказу щодо портових зборів.

12 червня співробітники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до будинку колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна. У ДБР повідомили, що обшук у будинку, який орендує сім'я ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, відбувся у справі убивства журналіста Василя Сергієнка.

Це друге провадження незаконних дій посадовця, розслідуване НАБУ. У лютому 2019 року НАБУ скерувало до суду справу щодо незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації ексміністром. Але у липні 2020 року провадження закрили у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до відповідальності.