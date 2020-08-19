Антикорупційний суд закрив кримінальну справу щодо Омеляна



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Володимир Омелян обіймав посаду міністра інфраструктури з 2016 до 2019 року

18 серпня суд задовольнив клопотання колишнього міністра інфраструктури та його від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у декларуванні недостовірної інформації у зв’язку з закінченням строків давності

Вищий антикорупційний суд закрив кримінальну справу стосовно декларування недостовірної інформації колишнім міністром інфраструктури Володимиром Омеляном. Про це інформує пресслужба суду.

«Учора, 18 серпня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання колишнього міністра інфраструктури та звільнила останнього від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації), у зв’язку із закінченням строків давності», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що справа відносно Омеляна надійшла на розгляд ВАКС 25 вересня 2019 року. У обвинувальному акті йшлося, що він подав декларації за 2015 та 2016 роки із зазначенням недостовірної інформації на суму 3 034 532,16 грн та 8 024 419,10 грн, відповідно.

При цьому строки давності за першим епізодом висунутого обвинувачення спливли 5 листопада 2019 року, а за другим - 30 березня 2020 року.

У ВАКС зауважили, що після спливу вказаних строків Омеляну двічі роз’яснювали право на звільнення від кримінальної відповідальності. Проте колишній посадовець наполягав на продовженні судового розгляду, а з відповідним клопотанням звернувся до суду 18 серпня 2020 року.

До відома, Омелян обіймав посаду міністра інфраструктури з 2016 до 2019 року.

Як повідомлялося 15 серпня, Національне антикорупційне бюро завершило розслідування можливих незаконних дій ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, що призвели до недоотримання державним бюджетом 30,5 млн грн.

Нагадаємо, 19 червня 2020 року ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну НАБУ повідомило про підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн. За даними НАБУ, ексміністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20% попри те, що один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною держбюджету, тож змінити його розмір міг лише парламент. 23 червня Національне антикорупційне бюро опублікувало деякі документи у межах провадження, у якому фігурує Омелян, стосовно наказу щодо портових зборів.

12 червня співробітники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до будинку колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна. У ДБР повідомили, що обшук у будинку, який орендує сім'я ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, відбувся у справі убивства журналіста Василя Сергієнка.