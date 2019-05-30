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    Політика

    Савченко заявила, що йде на дострокові вибори в парламент

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    Народний депутат України Надія Савченко - Савченко заявила, що йде на дострокові вибори в парламент
    Народний депутат України Надія Савченко
    Фото: Главком

    Дата з'їзду партії «Суспільно-політична платформа Надії Савченко» поки невідома

    Народний депутат України Надія Савченко заявила, що братиме участь у дострокових виборах до Верхової Ради, які відбудуться 21 липня.

    Відповідну заяву вона зробила в ефірі телеканалу «112 Україна». 

    «Суспільно-політична платформа Надії Савченко» братиме участь у цих виборах. Політична партія «Суспільно-політична платформа Надії Савченко» братиме участь у політичних виборах саме під цією назвою», - заявила Савченко.

    Нардеп зазначила, що дата з'їзду партії поки невідома.

    «Про те, яка це буде команда, - ви побачите після зборів відкриті списки, я зможу пояснити і захистити всіх, хто стоятиме поруч зі мною, переді мною й за мною. Дата зборів ще невідома», - додала Савченко.

    Як відомо, раніше Савченко заявила про підтримку рішення президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту, а також його заклик до відставки уряду та чільних високопосадовців.

    Савченко заявила нардепам: «Ідіть додому, вас є ким замінити».

    Нагадаємо, президент видав указ про припинення повноважень парламенту і призначення дострокових виборів на 21 липня.

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