Савченко заявила, що йде на дострокові вибори в парламент



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Народний депутат України Надія Савченко Фото: Главком

Дата з'їзду партії «Суспільно-політична платформа Надії Савченко» поки невідома

Народний депутат України Надія Савченко заявила, що братиме участь у дострокових виборах до Верхової Ради, які відбудуться 21 липня.

Відповідну заяву вона зробила в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Суспільно-політична платформа Надії Савченко» братиме участь у цих виборах. Політична партія «Суспільно-політична платформа Надії Савченко» братиме участь у політичних виборах саме під цією назвою», - заявила Савченко.

Нардеп зазначила, що дата з'їзду партії поки невідома.

«Про те, яка це буде команда, - ви побачите після зборів відкриті списки, я зможу пояснити і захистити всіх, хто стоятиме поруч зі мною, переді мною й за мною. Дата зборів ще невідома», - додала Савченко.

Як відомо, раніше Савченко заявила про підтримку рішення президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту, а також його заклик до відставки уряду та чільних високопосадовців.

Савченко заявила нардепам: «Ідіть додому, вас є ким замінити».

Нагадаємо, президент видав указ про припинення повноважень парламенту і призначення дострокових виборів на 21 липня.