Савченко розігнала депутатів: «Ідіть додому, вас є ким замінити»



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Надія Савченко: В цей парламент зайдуть політики нової моделі Фото «Главком»

Скандальна депутатка підтримала рішення президента про розпуск Ради

Позафракційний народний депутат Надія Савченко сьогодні під час позачергового засідання Верховної Ради з парламентської трибуни звернулась до депутатів та призвала їх розійтися.

«Ідіть додому! Вас є кому замінити! В цей парламент зайдуть політики нової моделі. Так, вони прийдуть з відкритими серцями і чистою совістю! Додому, шановні колеги!», - сказала вона.

Як відомо, раніше Савченко заявила про підтримку рішення президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту, а також його заклик до відставки уряду та чільних високопосадовців.

«Він зробив усе правильно, він зробив усе в своєму стилі, я вважаю, якщо він і далі буде так тримати марку і буде досягати результатів, то ми йому допоможемо… Якщо президент не схибить, якщо лінія його буде чітка, то ми не будемо ставати опозицією, моя політична партія, «Громадсько-політична платформа Надії Савченко», буде йти у фарватері з діючою владою, щоб можна було дійсно реалізувати всі ті зміни, на які народ так чекає», – сказала Савченко.

Нагадаємо, президент видав указ про припинення повноважень парламенту і призначення дострокових виборів на 21 липня.