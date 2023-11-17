Секретар Коломийської міськради, який порівняв депутатку з відьмою, може позбутися посади (відео)

Андрій Куничак звернувся до депутатки й однопартійки Галини Белі зі словами: «Не дивіться на мене так! Як відьма»

Галина Беля створила електронну петицію про дострокове припинення повноважень секретаря Коломийської міської ради Куничака

Секретар Коломийської міської ради Андрій Куничак образив депутатку Галину Белю. Інцидент трапився на сесії, коли планували розглянути питання про дострокове припинення повноважень секретаря ради.

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Зокрема, 9 листопада секретар Коломийської міської ради Андрій Куничак, вийшовши до трибуни під час сесії міськради, звернувся до депутатки й однопартійки Галини Белі зі словами: «Не дивіться на мене так! Як відьма».

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Після його слів у залі пролунав сміх, а тоді схвальні вигуки й оплески.

Згодом у соцмережах почали поширювати відео з сесії, принижуючи та насміхаючись з Белі. Деякі користувачі, підхоплюючи слова Куничака, навіть пропонують «спалити відьму».

Петиція про відсторонення

14 листопада депутатка створила електронну петицію про дострокове припинення повноважень секретаря Коломийської міської ради Куничака.

У петиції зазначається, що секретар порушив Присягу посадової особи місцевого самоврядування (стаття 11 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування») та Кодекс етики депутата Коломийської міської ради, що виразилось у недотриманні ним законів України та неналежному виконанні своїх посадових обов’язків.

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«Поведінка секретаря підриває довіру до депутатського корпусу та посадових осіб Коломийської міської ради, сприяє толеруванню сексизму, заохочує залякування та дискримінацію жінок, що деструктивно впливає на роботу депутатського корпусу та діяльність виконавчих органів міської ради. Зокрема, на черговому засіданні Коломийської міської ради секретар ради Куничак А.І. привселюдно та цинічно принизив честь та гідність своєї колеги-депутатки», – йдеться у тексті.

Згідно з частиною 5 статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за відповідним рішенням ради.

У петиції депутатів Коломийської міської ради закликають скликати сесію для розгляду електронної петиції. Для розгляду петиції треба набрати щонайменше 200 підписів, але наразі їх понад 50.