Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прем’єр Словенії опинився в центрі скандалу через російських шпигунів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прем’єр Словенії опинився в центрі скандалу через російських шпигунів
Очільник уряду Словенії Роберт Голоб
фото з відкритих джерел

Голоба звинуватили у втручанні в дату арешту підозрюваних у шпигунстві

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб опинився в центрі скандалу через арешт російських шпигунів у листопаді минулого року, оскільки його звинувачують у тому, що він відклав дату їх затримання. Про це пише Euractiv.

Зазначається, що арешт двох ймовірних російських шпигунів у Словенії в листопаді минулого року тоді розглядався як успіх спецслужб, але зараз він став предметом серйозних звинувачень проти прем'єр-міністра Роберта Голоба.

Голоба звинуватили у втручанні в дату арешту підозрюваних у шпигунстві, оскільки початкова дата арешту мала відбутися на наступний день після великого референдуму, і він нібито не хотів, щоб це затьмарило успіх уряду.

Повідомляється, що така заява була зроблена Тетяною Бобнар, колишнім міністром внутрішніх справ, яка пішла у відставку через тиск на поліцію.

У той же час Голоб відкинув це твердження, заявивши, що «це чергова галюцинація, яка абсолютно не відповідає дійсності». Його твердження було підтримано Національною службою розвідки та безпеки. Там заявили, що планували свою діяльність спільно зі спеціальним підрозділом поліції, при цьому можливі дати арешту були запропоновані директором агентства «виходячи з оперативних і тактичних міркувань і, швидше за все, не за запитом прем'єр-міністра чи когось іншого».

Звинувачення зараз вивчає парламентська комісія, що відповідає за нагляд за службами розвідки і безпеки, голова якої заявив, що наявна у них інформація суперечлива і заслуговує подальшого розслідування.

Раніше ЗМІ повідомляли, в якій країні ЄС перебуває п'ята частина російських шпигунів.

До слова, нещодавно з’явилась інформація, що головний російський дипломат у ЄС може бути шпигуном.

Теги: шпигун росія Словенія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд у Швеції ухвалив рішення щодо підозрюваного у шпигунстві на користь Росії
Суд у Швеції ухвалив рішення щодо підозрюваного у шпигунстві на користь Росії
26 жовтня, 18:14
48-річний Кирило Логвінов акредитований як дипломат Постійного представництва Росії у Брюсселі з 2018 року
Головний російський дипломат у ЄС може бути шпигуном – Spiegel
24 жовтня, 13:16
ЗМІ повідомили, в якій країні ЄС перебуває п'ята частина російських шпигунів
ЗМІ повідомили, в якій країні ЄС перебуває п'ята частина російських шпигунів
8 жовтня, 15:02

Політика

Байден провів зустріч з главою МЗС Китаю: деталі
Байден провів зустріч з главою МЗС Китаю: деталі
Штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото)
Штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото)
Замах на колаборанта Царьова, нова військова допомога від Німеччини. Головне за 27 жовтня
Замах на колаборанта Царьова, нова військова допомога від Німеччини. Головне за 27 жовтня
Литва, Латвія і Польща проведуть навчання із закриття кордону з Білоруссю
Литва, Латвія і Польща проведуть навчання із закриття кордону з Білоруссю
Ізраїль сьогодні готує наземну операцію в Секторі Гази – ЦАХАЛ
Ізраїль сьогодні готує наземну операцію в Секторі Гази – ЦАХАЛ
«Жучок» в автомобілі Дуди: розслідування вказує на російський слід
«Жучок» в автомобілі Дуди: розслідування вказує на російський слід

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
20K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
19K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
6479
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
6205
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?
4899
Хто – у ліс, а хто – по дрова. Що не так з реформою лісгоспів і чому бунтують екологи?

Новини

28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Вчора, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
26 жовтня, 22:13

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту