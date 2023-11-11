Мер Коломиї вимагає вибачень від авторів скандального серіалу «Встигнути до 30»

Жителі Коломиї обурені тим, як у серіалі «Встигнути до 30» показали уродженку їхнього міста

Образ головної героїні Люби, уродженки Коломиї, викликав шквал критики в мережі

Мер Коломиї Богдан Станіславський надіслав офіційного листа до телеканалу «ТЕТ» та авторів серіалу «Встигнути до 30» з вимогою якнайшвидше публічно вибачитися за стереотипізацію та приниження образу коломиян. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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«Повністю розділяю обурення коломиян щодо того, як у серіалі «Встигнути до 30» показали уродженку нашого міста, яку за сценарієм звуть Люба. Цей карикатурний, гротескний образ людини «з села», побудований на найгірших традиціях зображення російською пропагандою українців, однозначно не співвідноситься з жителями Коломиї», – обурився міський голова.

На думку Станіславського, автори серіалу мали б поцікавитись специфікою та особливостями життя в Коломиї, адже мешканці міста «не такі примітивні, низькосортні та русифіковані, а самобутні та унікальні».

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«Від мене як від міського голови Коломийської громади вже готується офіційний лист до телеканалу «ТЕТ» та авторів серіалу з вимогою у якнайкоротший термін публічно перепросити за спотворення, стереотипізацію та приниження образу людини – уродженця нашого міста», – заявив Станіславський.

Мер Коломиї написав гнівний допис про серіал «Встигнути до 30» фото: скриншот

Він також вважає, що серіал має бути вилученим із мережі та більше не транслюватися на телебаченні.

Зазначимо, що прем'єра серіалу відбулася 23 жовтня на телеканалі ТЕТ. Це історія про трьох жінок, яким виповнилося 29 років. Вони обіцяють одна одній встигнути здійснити свої морії до 30-ти. Головні ролі зіграли Дар’я Петрожицька, Анна Кошмал, Анастасія Остреїнова