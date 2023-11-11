Головна Країна Культура
search button user button menu button

Мер Коломиї вимагає вибачень від авторів скандального серіалу «Встигнути до 30»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Мер Коломиї вимагає вибачень від авторів скандального серіалу «Встигнути до 30»
Жителі Коломиї обурені тим, як у серіалі «Встигнути до 30» показали уродженку їхнього міста
фото з відкритих джерел

Образ головної героїні Люби, уродженки Коломиї, викликав шквал критики в мережі

Мер Коломиї Богдан Станіславський надіслав офіційного листа до телеканалу «ТЕТ» та авторів серіалу «Встигнути до 30» з вимогою якнайшвидше публічно вибачитися за стереотипізацію та приниження образу коломиян. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Повністю розділяю обурення коломиян щодо того, як у серіалі «Встигнути до 30» показали уродженку нашого міста, яку за сценарієм звуть Люба. Цей карикатурний, гротескний образ людини «з села», побудований на найгірших традиціях зображення російською пропагандою українців, однозначно не співвідноситься з жителями Коломиї», – обурився міський голова.

На думку Станіславського, автори серіалу мали б поцікавитись специфікою та особливостями життя в Коломиї, адже мешканці міста «не такі примітивні, низькосортні та русифіковані, а самобутні та унікальні».

«Від мене як від міського голови Коломийської громади вже готується офіційний лист до телеканалу «ТЕТ» та авторів серіалу з вимогою у якнайкоротший термін публічно перепросити за спотворення, стереотипізацію та приниження образу людини – уродженця нашого міста», – заявив Станіславський.

Мер Коломиї написав гнівний допис про серіал «Встигнути до 30»
Мер Коломиї написав гнівний допис про серіал «Встигнути до 30»
фото: скриншот

Він також вважає, що серіал має бути вилученим із мережі та більше не транслюватися на телебаченні.

Зазначимо, що прем'єра серіалу відбулася 23 жовтня на телеканалі ТЕТ. Це історія про трьох жінок, яким виповнилося 29 років. Вони обіцяють одна одній встигнути здійснити свої морії до 30-ти. Головні ролі зіграли Дар’я Петрожицька, Анна Кошмал, Анастасія Остреїнова

Читайте також: Коломия проти стереотипів українського телебачення. Хто переможе?
Теги: телебачення скандал серіал

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Не дивлячись на продані квитки, два вагони десь «загубилися»
«Укрзалізниця» втрапила у скандал через квитки на відсутні вагони
6 листопада, 12:34
Віце-спікер парламенту Словаччини викинув з кабінету портрет президентки
У парламенті Словаччини розгорівся скандал через портрет Че Гевари
8 листопада, 10:54
Презмдент Португалії достроково розпустив Парламент
Президент Португалії розпустив парламент через скандал із прем'єром
Вчора, 10:00

Культура

Мер Коломиї вимагає вибачень від авторів скандального серіалу «Встигнути до 30»
Мер Коломиї вимагає вибачень від авторів скандального серіалу «Встигнути до 30»
Новий театральний скандал: Булгаков посеред війни повертається до Києва
Новий театральний скандал: Булгаков посеред війни повертається до Києва
Загинув автор книжки «Спокійної ночі» Максим Петренко, який вважався безвісти зниклим
Загинув автор книжки «Спокійної ночі» Максим Петренко, який вважався безвісти зниклим
Довженко-Центр повідомив про нову спробу ліквідації
Довженко-Центр повідомив про нову спробу ліквідації
Скандал із позолотою куполів Софіївського собору: у заповіднику відреагували
Скандал із позолотою куполів Софіївського собору: у заповіднику відреагували
Росіяни пошкодили або знищили понад 800 пам’яток культурної спадщини. Повний список
Росіяни пошкодили або знищили понад 800 пам’яток культурної спадщини. Повний список

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
185K
Хто хоче здати Україну?
88K
Безробітний знайшов оригінальну «відмазку», щоб не воювати
40K
Феномен Ірини Фаріон
33K
Німеччина урізає гроші для біженців: як відреагували світові ЗМІ
17K
Масштабна повітряна тривога тривала більше трьох годин
15K
Стало відомо, у якій країні ЄС офіційно працює рекордна кількість українців

Новини

Ворог підключив авіацію до штурмів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:38
Дощі з грозами: прогноз погоди на 11 листопада
Сьогодні, 05:47
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:40
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Вчора, 23:46
Окупанти намагаються просуватися на шести напрямках – Генштаб
Вчора, 07:17
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 10 листопада
Вчора, 05:15

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту