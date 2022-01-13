Секретар РНБО пояснив, які в нього стосунки з Андрієм Єрмаком

«Ми з ним майже не пересікаємось»

В своїй роботі секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов практично не пересікається з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Про це очільник РНБО заявив в інтерв’ю «Українській правді».

«В нього дуже багато навантажень, він займається усіма питаннями, а я займаюся своїми. Я працюю секретарем Ради нацбезпеки і оборони. Ми з ним майже не пересікаємось. Якщо виникають якісь питання, то ми їх спокійно вирішуємо. Я переважну більшість часу спілкуюсь з президентом України», – наголосив Данілов.

Також секретар РНБО рішуче спростував інформацію про те, що жодна зустріч будь-кого з президентом Зеленським не відбувається без присутності Андрія Єрмака, наголосивши, що насправді саме Зеленський визначає, хто буде присутній на тій чи іншій зустрічі.

Проте, Данілов відмовився коментувати інформацію щодо того, на дуже чутливих нарадах в кабінеті президента, коли обговорюють, наприклад, різні спецоперації, можуть бути присутні люди, які не мають доступу до державної таємниці. Олексій Данілов наголосив, що не може коментувати нічого, що стосується роботи розвідок, секретних операцій тощо, оскільки це може завдати шкоди державі.

«Я не можу про ці речі розповідати. І нікому не раджу. Це дуже небезпечна річ для нашої держави», – наголосив Данілов.

Також Данілов назвав білоруських мігрантів «біологічною зброєю».

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