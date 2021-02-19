РНБО прийняла таємне рішення щодо загострення на Донбасі

Данілов проводить брифінг після засідання РНБО

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов сьогодні проводить брифінг за підсумками засідання РНБО.

Перш за все Данілов повідомив, що Радою нацбезпеки прийняте рішення щодо загострення в зоні Операції Об'єднаних сил, але воно таємне. Про це розповів кореспондент Главкома. Глава РНБО заявив, що солдати на лінії розмежування можуть відкривати вогонь у відповідь на обстріли бойовиків.

Другою темою обговорення РНБО було питання енергетичної безпеки. А також прийняття санкцій щодо народного депутата і кума Путіна Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Раніше брифінг анонсувала пресслужба Офісу президента. «У п’ятницю, 19 лютого, о 17:30 (орієнтовно) за результатами засідання Ради національної безпеки й оборони України відбудеться брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова», - поінформували в Офісі.

Брифінг відбувається в пресцентрі Офісу президента.

Раніше Рада безпеки й оборони також анонсувала на 19 лютого засідання Радбезу. На Банковій пояснили, що засідання заплановане для ухвалення рішень, спрямованих на усунення загроз національній безпеці держави.