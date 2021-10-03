Зеленський пояснив, чому йому можна зустрічатися з олігархами

Глава держави зауважив, що він зацікавлений, аби зустрічі з олігархами були публічними

Глава держави каже, що Олімпіада, яку прийматиме Україна, вимагає залучення коштів, яких бракуватиме у бюджеті

Президент Володимир Зеленський під час брифінгу у Трускавці сказав, що він зацікавлений у зустрічах з представниками великого бізнесу, оскільки у держави не вистачає коштів, а тому потрібно говорити з олігархами.

Зеленський каже, що Олімпіада, яку прийматиме Україна, вимагає залучення коштів, яких бракуватиме у бюджеті.

«Нам буде не вистачати державних коштів, скажу вам чесно, якщо ми хочемо побудувати дійсно спортивну потужну інфраструктуру і потужний менеджмент», – сказав Зеленський.

«В іншому випадку мене більше не цікавлять ніякі зустрічі (з олігархами – ред.)», – запевнив Зеленський.

Також він додав, якщо у нього є зустрічі, він вважає, навіть не в 99%, а в 100%, вони повинні відбуватися на Банковій. «Як було раніше до мене, тепер так не відбуваються», – заявив глава держави.

Глава держави зауважив, що він зацікавлений, аби зустрічі з олігархами були публічними. Як він пояснив, «у мене відповідальність політична, вона вдарить і по його рейтингу, так і – по рейтингу фракції «Слуга народу».

Нагадаємо, фракція «Слуга народу» найближчого понеділка розпочне процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

2 жовтня у Трускавці президент Володимир Зеленський сказав, що проблема Дмитра Разумкова в тому, що він не поділяє деякі моменти програми партії «Слуга народу», а не в його особистості.