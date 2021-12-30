Росія фізично не готова до великого вторгнення в Україну – Данілов

РНБО України: ми на сьогоднішній день не бачимо великої небезпеки з того, що відбувається на наших кордонах

Секретар РНБО переконує, що на сьогоднішній день загроз для відкритої агресії з боку РФ не видно

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія фізично не може зараз здійснити масштабне вторгнення на територію України. Про це Данілов сказав на брифінгу за результатами засідання РНБО.

«Ми на сьогоднішній день не бачимо великої небезпеки з того, що відбувається на наших кордонах. Якщо для певної частини західного суспільства це була новина, що у нас триває війна, що у нас є військова агресія з боку Російської федерації, то для нас з лютого 2014 року це вже речі, які на превеликий, жаль є щоденні», – сказав він.

Данілов додав: «якщо казати про великі збільшення (військ – ред.), на яких наполягають деякі ЗМІ за кордоном, то ще раз скажу, що ми цього не бачимо».

Секретар РНБО переконує, що на сьогоднішній день загроз для відкритої агресії з боку РФ «ми з вами не бачимо».

Він також уточнив, що наразі немає підстав для запровадження надзвичайного стану.

«Ситуація контрольована. Більше того, це одна зі інформаційних атак на території нашої держави, коли нас починають чимось залякувати… Наші фахівці кажуть, що великого вторгнення РФ не може робити навіть фізично на територію нашої країни. Тому що є певні розрахунки, є період підготовки, період часу… який вони мають витратити», – резюмував Данілов.

Нагадаємо, у разі воєнного стану українцям заборонять їздити країною: уряд створив план дій.

До слова, за оцінками РНБО, Росія завезла 600 тисяч своїх громадян на територію тимчасово окупованого Криму, чим створює на півострові плацдарм для впливу в регіоні.

Секретар РНБО Олексій Данілов оцінив можливість вторгнення Росії в Україну. Він зокрема, запевнив, що народ захищатиме Україну та сформує рух опору.