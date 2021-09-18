РНБО взялося за українські надра. Данілов зробив заяву

У найближчі тижні РНБО оприлюднить звіт щодо стану українських надр та того, кому вони наразі належать

Рада національної безпеки та оборони України найближчим часом презентує результати докладного аналізу українських надр. Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

«Ми почали зараз із наших ресурсів. За два тижні буде звіт стосовно всього надрового потенціалу нашої країни. Ми все це покладемо на стіл», – зазначив посадовець.

«Нас усіх із вами пограбували. Пограбували ті люди, які називаються олігархами, але потім частина із них зробила оборудку – вони все продали. От що робити, коли у нас із вами це все поцупили? Як повертати все це нам, щоб ми врешті решт мали право цим всім розпоряджатися?», – поскаржився Олексій Данілов.

Нагадаємо, нещодавно Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції проти ста українських громадян, які перебувають під санкціями Міністерства фінансів США. Тоді американські санкції було накладено на 134 громадян України, 130 із них потрапили під обмеження Мінфіну.

«На сьогодні встановлено, що зі 130 людей, які під санкціями Мінфіну, 127 живі та здорові, а троє померли. Стосовно ста із цих людей РНБО ввела санкції, вони вже діють. Відносно решти ми отримуємо додаткову інформацію від партнерів», – заявив тоді Олексій Данилов.

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