Секретар РНБО: Рішення «певних органів державної влади» загрожують нацбезпеці України



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Олексій Данілов Апарата РНБО України

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що рішення певних органів державної влади становлять загрозу національній безпеці України.

Про це Данілов написав у Facebook.

«Рішення певних органів державної влади носять антидержавний і антиконституційний характер. Вважаю, що їх окремі дії несуть загрозу національній безпеці України», - написав секретар Радбезу.

Данілов не уточнив, які саме органи державної влади та їх рішення він мав на увазі.

28 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій.

28 жовтня НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

В Офісі президенти заявили, що Володимир Зеленський може повернути е-декларування і запевнили, що українські посадовці та депутати продовжать декларувати своє майно та доходи. На Банковій запевнили, що антикорупційні органи матимуть необхідні повноваження для перевірки декларацій та притягнення порушників до відповідальності.