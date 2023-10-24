Головна Країна Політика
search button user button menu button

В Україні зʼявляться поселення. Зеленський підписав закон

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні зʼявляться поселення. Зеленський підписав закон
Володимир Зеленський схвалив закон, згідно з яким населені пункти, чисельність населення яких понад 5 тисяч жителів, будуть просто селищами
фото: Офіс президента

Селищ міського типу більше не буде

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про дерадянізацію порядку вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України». Про це йдеться в картці законопроєкту № 8263 на сайті Верховної Ради. 

Закон прибирає чинне з 1981 року радянське регулювання питань адмінтерустрою, встановлює чіткі процедури віднесення населених пунктів до категорії міст, селищ сіл, закріплює на рівні закону процедуру найменування та перейменування населених пунктів, спрощує процедури встановлення меж населених пунктів тощо.

Так, згідно із документом, тепер усі населені пункти з компактною забудовою та чисельністю населення понад 10 тисяч мешканців матимуть статус міста. Міста, які не відповідатимуть цьому визначенню, не планують знижувати у статусі.

Населені пункти, де є садибна забудова та чисельність населення понад 5 тисяч жителів, будуть просто селищами.

В Україні зʼявляться поселення. Зеленський підписав закон фото 1

Ініціатива також скасовує поняття хутори. Замість нього запроваджується нове поняття – «поселення».

Інші населені пункти, що існують в Україні, будуть у статусі села.

Раніше автор закону роз’яснив, чому ліквідовано селища міського типу.

Читайте також: Селища чи містечка? Що правильно і неправильно зробила Верховна Рада
Теги: закон Володимир Зеленський село місто

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні перейменовують та відмовляються від усього, що нагадує про радянську окупацію
Селища чи містечка? Що правильно і неправильно зробила Верховна Рада
7 серпня, 09:02
До повномасштабного вторгнення в Україні налічували 885 селищ міського типу
Селищ міського типу більше не буде: Рада ухвалила закон
31 липня, 11:53
Коли закон вступить в дію, 881 селище міського типу буде переведено до категорії селищ
Чому ліквідовано селища міського типу: автор закону дав роз'яснення
1 серпня, 13:03

Політика

Забезпечення ЗСУ далекобійними ракетами та укриття: Зеленський провів військовий кабінет (відео)
Забезпечення ЗСУ далекобійними ракетами та укриття: Зеленський провів військовий кабінет (відео)
Зеленський призначив нових послів України у двох країнах
Зеленський призначив нових послів України у двох країнах
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
Розширення компенсацій за зруйноване майно: Зеленський підписав закон
Розширення компенсацій за зруйноване майно: Зеленський підписав закон
Медведчук обзавівся новою яхтою-винищувачем за понад $9 млн
Медведчук обзавівся новою яхтою-винищувачем за понад $9 млн
Зеленський зідзвонився з Сунаком: обговорили чотири теми
Зеленський зідзвонився з Сунаком: обговорили чотири теми

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
19K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
16K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
9890
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6439
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
5909
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?

Новини

Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Сьогодні, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Сьогодні, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Сьогодні, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
Вчора, 22:13
Звіт антихристу. Мережу обурило фото Путіна із релігійними лідерами Росії
Вчора, 17:49

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту