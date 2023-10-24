В Україні зʼявляться поселення. Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський схвалив закон, згідно з яким населені пункти, чисельність населення яких понад 5 тисяч жителів, будуть просто селищами

Селищ міського типу більше не буде

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про дерадянізацію порядку вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України». Про це йдеться в картці законопроєкту № 8263 на сайті Верховної Ради.

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Закон прибирає чинне з 1981 року радянське регулювання питань адмінтерустрою, встановлює чіткі процедури віднесення населених пунктів до категорії міст, селищ сіл, закріплює на рівні закону процедуру найменування та перейменування населених пунктів, спрощує процедури встановлення меж населених пунктів тощо.

Так, згідно із документом, тепер усі населені пункти з компактною забудовою та чисельністю населення понад 10 тисяч мешканців матимуть статус міста. Міста, які не відповідатимуть цьому визначенню, не планують знижувати у статусі.

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Населені пункти, де є садибна забудова та чисельність населення понад 5 тисяч жителів, будуть просто селищами.

Ініціатива також скасовує поняття хутори. Замість нього запроваджується нове поняття – «поселення».

Інші населені пункти, що існують в Україні, будуть у статусі села.

Раніше автор закону роз’яснив, чому ліквідовано селища міського типу.