Сенниченко подав до Ради нову заяву про звільнення

Після обідньої перерви парламент спробує знову ухвалити постанову про звільнення голови Фонду державного майна

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко повторно подав до Верховної Ради заяву про звільнення за власним бажанням. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час засідання парламенту.

Він зазначив, що парламент не буде переголосовувати за звільнення голови Фонду держмайна, коли у системі «Рада» стався збій і голоси низки народних депутатів не зарахувалися.

«Надійшла нова заява від голови Фонду держмайна. Я даю доручення зібратися комітету економічної політики під час перерви і вирішити це питання. Щоб після обіду ми могли ще раз провести голосування з цього питання. Щоб усе було в межах регламенту», – сказав Стефанчук.

Нагадаємо, сьогодні, 27 січня, народні депутати не підтримали проєкт постанови щодо звільнення з посади очільника Фонду державного майна Дмитра Сенниченка. «За» проголосували лише 223 народних депутати, тоді як для його ухвалення необхідно 226 голосів. Водночас після голосування низка депутатів заявили, що система «Рада» не зарахувала їхні голоси. Народні депутати пішли на перерву, під час якої працівники парламенту протестували систему «Рада» на предмет збоїв у роботі. Після перерви депутати провели контрольне голосування.

Заяву про звільнення Сенниченко подав ще 18 листопада 2021. Він заявляв, що відставка є його особистим рішенням. Сенниченко казав, що за два роки на керівній посаді в ФДМУ він виконав усі свої плани, і настав «час рухатися далі».

Відомо, що Кабінет міністрів призначив Дмитра Сенниченка головою Фонду державного майна (ФДМ), звільнивши з цієї посади Віталія Трубарова, 18 вересня 2019 року.

Дмитру Сенниченку 48 років. Він – одружений, виховує двох дітей. Почав кар'єру 1997 року економістом в Національному банку, де здійснював управління проектами групи Світового банку у фінансовому секторі. Член міжвідомчої робочої групи по вступу України до ГАТТ/СОТ.

Обіймав посади віце-президента Комітету інфраструктури та нерухомості Американської торгівельної палати (ACC), члена правління Українського клубу нерухомості, члена Ради підприємців при Кабінеті міністрів.

Згідно з декларацією, родині голови ФДМУ належать три квартири в Києві, три – в Обухові, гараж у столиці, офісне приміщення у Києві та земельна ділянка в Криму. Також Сенниченко володіє трьома автомобілями – Audi Q7 (2007), BMW K1200RS (2004), Toyota Camry (2018). Готівкою Сенниченко має понад 5 млн грн, його дружина – 100 тис. доларів та 600 тис. грн. Чимало коштів вони тримають на банківських рахунках.