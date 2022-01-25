Керівник Фонду держмайна повідомив про важливі зміни у процедурі надання приміщень в оренду
Процедуру змінено для того, щоб зробити її більш зручною для підприємців
Фонд державного майна України змінив процедуру надання в оренду приміщень, зробивши її більш зручною для вітчизняного бізнесу. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова фонду Держмайна Дмитро Сенниченко.
Посадовець наголосив, що важливим нововведенням в умовах оренди приміщень є збільшення строку дії типових договорів, який становить 5 років.
«Якщо договір укладений через аукціон – угоду оренди можна продовжити ще на 5 років. Це забезпечує можливість довгострокового планування для бізнесу», – зазначив очільник Фонду державного майна.
Дмитро Сенниченко повідомив, що наразі Фонд держмайна пропонує для бізнесу чималий перелік нерухомості – на сайті із пропозиціями наявна інформація про 6700 об’єктів.
Чиновник додав, що протягом наступного місяця заплановані 204 онлайн-аукціони з оренди.
«Також суттєвою перевагою оренди за новими правилами є переважна відсутність обмежень в цільовому використанні. Це дає підприємцям свободу вирішувати, яку саме справу реалізовувати в орендованому приміщенні», – підсумував Дмитро Сенниченко.
Раніше Фонд держмайна пояснив, чому київський завод «Більшовик» продали «за копійки».
Також повідомлялося, що Фонд держмайна продає Одеський завод шампанських вин.