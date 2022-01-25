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    Економіка та фінанси

    Керівник Фонду держмайна повідомив про важливі зміни у процедурі надання приміщень в оренду

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    Нововведення дозволять підприємцям, що орендують приміщення, самостійно визначати їх цільове призначення та стратегічно планвати роботу - Керівник Фонду держмайна повідомив про важливі зміни у процедурі надання приміщень в оренду
    Нововведення дозволять підприємцям, що орендують приміщення, самостійно визначати їх цільове призначення та стратегічно планвати роботу
    фото з відкритих джерел

    Процедуру змінено для того, щоб зробити її більш зручною для підприємців

    Фонд державного майна України змінив процедуру надання в оренду приміщень, зробивши її більш зручною для вітчизняного бізнесу. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова фонду Держмайна Дмитро Сенниченко.

    Посадовець наголосив, що важливим нововведенням в умовах оренди приміщень є збільшення строку дії типових договорів, який становить 5 років.

    «Якщо договір укладений через аукціон – угоду оренди можна продовжити ще на 5 років. Це забезпечує можливість довгострокового планування для бізнесу», – зазначив очільник Фонду державного майна.

    Дмитро Сенниченко повідомив, що наразі Фонд держмайна пропонує для бізнесу чималий перелік нерухомості – на сайті із пропозиціями наявна інформація про 6700 об’єктів.

    Чиновник додав, що протягом наступного місяця заплановані 204 онлайн-аукціони з оренди.

    «Також суттєвою перевагою оренди за новими правилами є переважна відсутність обмежень в цільовому використанні. Це дає підприємцям свободу вирішувати, яку саме справу реалізовувати в орендованому приміщенні», – підсумував Дмитро Сенниченко.

    Раніше Фонд держмайна пояснив, чому київський завод «Більшовик» продали «за копійки».

    Також повідомлялося, що Фонд держмайна продає Одеський завод шампанських вин.

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    Теги: Фонд державного майна аукціон Дмитро Сенниченко
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    Керівник Фонду держмайна повідомив про важливі зміни у процедурі надання приміщень в оренду