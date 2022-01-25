Керівник Фонду держмайна повідомив про важливі зміни у процедурі надання приміщень в оренду

Нововведення дозволять підприємцям, що орендують приміщення, самостійно визначати їх цільове призначення та стратегічно планвати роботу

Процедуру змінено для того, щоб зробити її більш зручною для підприємців

Фонд державного майна України змінив процедуру надання в оренду приміщень, зробивши її більш зручною для вітчизняного бізнесу. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова фонду Держмайна Дмитро Сенниченко.

Посадовець наголосив, що важливим нововведенням в умовах оренди приміщень є збільшення строку дії типових договорів, який становить 5 років.

«Якщо договір укладений через аукціон – угоду оренди можна продовжити ще на 5 років. Це забезпечує можливість довгострокового планування для бізнесу», – зазначив очільник Фонду державного майна.

Дмитро Сенниченко повідомив, що наразі Фонд держмайна пропонує для бізнесу чималий перелік нерухомості – на сайті із пропозиціями наявна інформація про 6700 об’єктів.

Чиновник додав, що протягом наступного місяця заплановані 204 онлайн-аукціони з оренди.

«Також суттєвою перевагою оренди за новими правилами є переважна відсутність обмежень в цільовому використанні. Це дає підприємцям свободу вирішувати, яку саме справу реалізовувати в орендованому приміщенні», – підсумував Дмитро Сенниченко.

Раніше Фонд держмайна пояснив, чому київський завод «Більшовик» продали «за копійки».

Також повідомлялося, що Фонд держмайна продає Одеський завод шампанських вин.

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