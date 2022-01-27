Рада сьогодні планує звільнити голову Фонду держмайна

Дмитро Сенниченко подав у відставку ще у листопаді

Сенниченко восени сам написав заяву на звільнення з посади

Сьогодні Дмитра Сенниченка можуть звільнити з посади глави Фонду держмайна. Це питання 27 січня розглядатиме Верховна Рада.

Як видно із порядку денного, звільнення Сенниченка нардепи розглядатимуть першим. Доповідатиме щодо цього голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

До слова, телеграм-канал «Правда Качури» повідомляє, що у парламенті вже є 230 голосів, які підтримають відставку Сенниченка.

Про те, що Сенниченко може покинути свою посаду, ЗМІ писали ще у листопаді 2021 року. Стверджували, що чиновник звільняється за власним бажанням. Називалися й основні причини звільнення: невдоволення окремих представників політикуму приватизацією. ЗМІ писали, що чиновник йде у відставку через «скандальну приватизацію заводу «Більшовик». Наступного дня після публікації посадовець підтвердив, що йде у відставку. Запевняв, що це його особисте бажання.

Дмитро Сеннниченко почав свою кар'єру у 1997 році – працював економістом в Національному банку України.

Протягом 2000 – 2001 року працював у Службі прем'єр-міністра на посаді міжнародного секретаря.

У 2013 – 2016 роках працював директором Jones Lang LaSalle в Україні, а також директором з розвитку бізнесу в СНД.

Крім того, був главою управління нерухомим майном та інфраструктурою в «Укрпошті».

Сенниченка призначили головою Фонду держмайна 19 вересня 2019 року.

Нещодавно Фонд державного майна похизувався результатами приватизації.

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