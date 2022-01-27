  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Рада сьогодні планує звільнити голову Фонду держмайна

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дмитро Сенниченко подав у відставку ще у листопаді - Рада сьогодні планує звільнити голову Фонду держмайна
    Дмитро Сенниченко подав у відставку ще у листопаді
    фото: Dmitry Sennychenko

    Сенниченко восени сам написав заяву на звільнення з посади

    Сьогодні Дмитра Сенниченка можуть звільнити з посади глави Фонду держмайна. Це питання 27 січня розглядатиме Верховна Рада.

    Як видно із порядку денного, звільнення Сенниченка нардепи розглядатимуть першим. Доповідатиме щодо цього голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

    До слова, телеграм-канал «Правда Качури» повідомляє, що у парламенті вже є 230 голосів, які підтримають відставку Сенниченка.

    Про те, що Сенниченко може покинути свою посаду, ЗМІ писали ще у листопаді 2021 року. Стверджували, що чиновник звільняється за власним бажанням. Називалися й основні причини звільнення: невдоволення окремих представників політикуму приватизацією. ЗМІ писали, що чиновник йде у відставку через «скандальну приватизацію заводу «Більшовик». Наступного дня після публікації посадовець підтвердив, що йде у відставку. Запевняв, що це його особисте бажання.

    • Дмитро Сеннниченко почав свою кар'єру у 1997 році – працював економістом в Національному банку України.
    • Протягом 2000 – 2001 року працював у Службі прем'єр-міністра на посаді міжнародного секретаря.
    • У 2013 – 2016 роках працював директором Jones Lang LaSalle в Україні, а також директором з розвитку бізнесу в СНД.
    • Крім того, був главою управління нерухомим майном та інфраструктурою в «Укрпошті».
    • Сенниченка призначили головою Фонду держмайна 19 вересня 2019 року.

    Нещодавно Фонд державного майна похизувався результатами приватизації.

    Читайте також:

    Теги: Верховна Рада приватизація чиновник Фонд державного майна звільнення Дмитро Сенниченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рада сьогодні планує звільнити голову Фонду держмайна