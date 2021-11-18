Сенниченко йде з посади голови Фонду держмайна

За відставку ще мають проголосувати депутати Верховної Ради

Сьогодні Дмитро Сенниченко під час пресконференції офіційно заявив, що йде з посади голови Фонду державного майна.

Раніше повідомлялося, що Сенниченко подав заяву про звільнення з посади за власним бажанням.

ЗМІ повідомляють, що однією з причин стала приватизація «Більшовика» у Києві, що пройшла за меншою ціною, ніж очікувалося. Крім того, на торги прийшли лише 3 учасники.

Сам Сенниченко таку тезу відхилив і заявив, що відставка є його особистим рішенням. Він пояснив, що виконав усі свої плани на два роки у Фонді, а тому «час рухатися далі».

За відставку ще потрібно проголосувати у Верховній Раді. Сенниченко зазначив, що заяву вже зареєстрував, але коли очікувати на розгляд у залі – не знає.

Як відомо, Фонд державного майна України з початку 2021 року провів понад 1500 аукціонів з продажу майна на суму понад 2,2 млрд гривень. Зокрема, за останні три місяці продані: колишній радянський IT-гігант «Електронмаш» за 970 млн грн, колишній завод «Більшовик» за 1,4 млрд грн та завод «Одесавинпром» за 235 млн грн.

У 2021 році план надходжень до державного бюджету від приватизації встановлений на рівні 12 млрд грн. Проте через карантин аукціони з «великої приватизації» були заборонені з вересня минулого року. Заборону на проведення аукціонів з приватизації Верховна Рада зняла у березні 2021 року.

Раніше стало відомо, скільки держава заробила на продажу спиртзаводів.