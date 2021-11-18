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    Сенниченко йде з посади голови Фонду держмайна

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    Дмитро Сенниченко написав заяву про відставку - Сенниченко йде з посади голови Фонду держмайна
    Дмитро Сенниченко написав заяву про відставку
    фото з відкритих джерел

    За відставку ще мають проголосувати депутати Верховної Ради

    Сьогодні Дмитро Сенниченко під час пресконференції офіційно заявив, що йде з посади голови Фонду державного майна.

    Раніше повідомлялося, що Сенниченко подав заяву про звільнення з посади за власним бажанням.

    ЗМІ повідомляють, що однією з причин стала приватизація «Більшовика» у Києві, що пройшла за меншою ціною, ніж очікувалося. Крім того, на торги прийшли лише 3 учасники.

    Сам Сенниченко таку тезу відхилив і заявив, що відставка є його особистим рішенням. Він пояснив, що виконав усі свої плани на два роки у Фонді, а тому «час рухатися далі».

    За відставку ще потрібно проголосувати у Верховній Раді. Сенниченко зазначив, що заяву вже зареєстрував, але коли очікувати на розгляд у залі – не знає.

    Як відомо, Фонд державного майна України з початку 2021 року провів понад 1500 аукціонів з продажу майна на суму понад 2,2 млрд гривень. Зокрема, за останні три місяці продані: колишній радянський IT-гігант «Електронмаш» за 970 млн грн, колишній завод «Більшовик» за 1,4 млрд грн та завод «Одесавинпром» за 235 млн грн.

    У 2021 році план надходжень до державного бюджету від приватизації встановлений на рівні 12 млрд грн. Проте через карантин аукціони з «великої приватизації» були заборонені з вересня минулого року. Заборону на проведення аукціонів з приватизації Верховна Рада зняла у березні 2021 року.

    Раніше стало відомо, скільки держава заробила на продажу спиртзаводів.

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    Теги: Верховна Рада приватизація відставка завод Фонд державного майна звільнення Дмитро Сенниченко
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    Сенниченко йде з посади голови Фонду держмайна