Разумков відповів, чи подав нардеп Юрченко заяву про складання мандату



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Олександра Юрченка, якому інкримінують отримання хабарів, виключили з фракції «Слуга народу»

Депутату Юрченку цього тижня повідомили про підозру

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Юрченко, якому цього тижня повідомили про підозру, поки не знімав із себе депутатських повноважень.

Про це в інтерв’ю каналу «Україна 24» сказав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков..

«Станом на сьогодні, нажаль, іншого механізму як самостійно, з власної ініціативи скласти мандат, немає варіантів», – зазначив Разумков.

Водночас, за його словами, у прикладах роботи Верховної Ради були моменти, коли народний депутат підозрювався в тих чи інших діяннях, він складав з себе депутатські повноваження і захищав себе.

«Станом на сьогодні таких рішень народний депутат Юрченко не приймав, до мене як до голови Верховної Ради від нього таких заяв не надходило», – додав очільник парламенту.

Нагадаємо, Володимир Зеленський радіє, що першого хабарника виявили саме в «Слузі народу».

Як повідомлялося, Олександра Юрченка, якому інкримінують отримання хабарів, виключили з фракції «Слуга народу».

Нагадаємо, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що народний депутат Олександр Юрченко, якому інкримінують отримання хабарів, повинен скласти повноваження.

Нагадаємо, 15 вересня суд арештував помічника нардепа Юрченка за отримання хабара, що призначався нардепу.

Раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що оголосить про підозру нардепу Юрченку, за умови, якщо «буде достатньо підстав».

Нагадаємо, нардеп Гео Лерос заявив про затримання на великому хабарі помічника «слуги народу» Олександра Юрченка.

Помічник нардепа начебто взяв перші 13 тис. із 20 тис. доларів, які призначалися депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний із побутовими відходами.

Повідомлялося, що Юрченко добровільно напише заяву на вихід з фракції «Слуга народу» у зв'язку зі скандалом, пов'язаним з його помічником.

До відома, 1 вересня «Слуги народу» виключили з фракції автора «Єрмак-скандалу» Гео Лероса. Під час виступу з трибуни парламенту Лерос звинуватив Зеленського в порушенні передвиборчих обіцянок.