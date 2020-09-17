Юрченка, якому інкримінують отримання хабарів, виключили з фракції «Слуга народу»



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Олександру Юрченку інкримінують отримання хабара за законопроєкт, пов’язаний із побутовими відходами

Про виключення з фракції «Слуга народу» Олександра Юрченка повідомив заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук

Народного депутата Олександра Юрченка виключили зі складу парламентської фракції «Слуга народу». Про це оголосив наприкінці засідання парламенту 17 вересня перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«Відповідно до частини 3 статті 60 Регламенту Верховної Ради України та згідно з рішенням депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» від 14 вересня 2020 року повідомляю про виключення зі складу депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» народного депутата України Юрченка Олександра Миколайовича», – оголосив Стефанчук.

Нагадаємо, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що народний депутат Олександр Юрченко, якому інкримінують отримання хабарів, повинен скласти повноваження.

Нагадаємо, 15 вересня суд арештував помічника нардепа Юрченка за отримання хабара, що призначався нардепу.

Раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що оголосить про підозру нардепу Юрченку, за умови, якщо «буде достатньо підстав».

Нагадаємо, нардеп Гео Лерос заявив про затримання на великому хабарі помічника «слуги народу» Олександра Юрченка.

Помічник нардепа начебто взяв перші 13 тис. із 20 тис. доларів, які призначалися депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний із побутовими відходами.

Повідомлялося, що Юрченко добровільно напише заяву на вихід з фракції «Слуга народу» у зв'язку зі скандалом, пов'язаним з його помічником.

До відома, 1 вересня «Слуги народу» виключили з фракції автора «Єрмак-скандалу» Гео Лероса. Під час виступу з трибуни парламенту Лерос звинуватив Зеленського в порушенні передвиборчих обіцянок.

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