Суд арештував помічника нардепа Юрченка. Він не визнає провину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іван Фіщенко: у тому, що мені інкримінують, не вважаю себе винним 100%

Помічник нардепа може вийти під заставу в 1,55 млн грн

Вищий антикорупційний суд у вівторок, 15 вересня, обрав запобіжний захід підозрюваному в пособництві в отриманні хабаря помічникові депутата Олександра Юрченка Івану Фіщенку. Сам підозрюваний заявив, що він не винен.

Так, суд дав два місяці арешту з правом застави в 1 млн 552 грн для Фіщенка. При тому, що прокурор просив застосувати до Фіщенка запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 5 млн 658 грн.

Тим часом, сам Фіщенко, поки суддя пішла в дорадчу кімнату, прокоментував журналістам видання «Страна» звинувачення.

Так, помічник депутата не визнає себе винним і пов'язує справу про хабар нардепу звільненням, яке загрожує керівнику НАБУ Артему Ситнику.

«Ситника зараз можуть зняти, і вони зараз всіляко намагаються показати, що ми щось робимо. Вони витягають все, що завгодно, звідки завгодно... У тому, що мені інкримінують, не вважаю себе винним 100%», – заявив Фіщенко.

Також він сказав, що у нього немає 5 мільйонів, щоб внести заставу.

Ухвала про застосування запобіжного заходу може бути оскаржена протягом п’яти днів.

Нагадаємо, генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що оголосить про підозру нардепу Юрченку, за умови, якщо «буде достатньо підстав».

Нагадаємо, нардеп Гео Лерос заявив про затримання на великому хабарі помічника «слуги народу» Олександра Юрченка.

Помічник нардепа начебто взяв перші 13 тис. із 20 тис. доларів, які призначалися депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний із побутовими відходами.

Юрченко добровільно напише заяву на вихід з фракції «Слуга народу» у зв'язку зі скандалом, пов'язаним з його помічником.