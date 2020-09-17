Зеленський радіє, що «першого хабарника» Юрченка виявили саме в «Слузі народу»



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Юрченко отримав підозру і обов'язково сяде у тюрму, - Зеленський

Все повинно бути справедливо, немає ніяких виключень, – підкреслив глава держави

Президент Володимир Зеленський радіє, що першого хабарника виявили саме в «Слузі народу». Про це він розповів під час спілкування зі ЗМІ на Львівщині, повідомляє Укрінформ.

«Радий, що затримали людину, яка в партії «Слуга народу» був такий чесний, порядний. Я дуже радий, сьогодні дала підозру генеральний прокурор, він її отримав і обов’язково сяде в тюрму. Тому що очищення влади повинні ми всі робити, очищення влади повинні починати з себе, нічого не боятися», – підкреслив глава держави.

За його словами, «люди бачать, що все повинно бути справедливо, немає ніяких виключень».

Президент заявив, що серед чиновників залишається ще багато хабарників, проте до всіх «доберуться».

«Я дуже радий, що знайшли першого хабарника, хоча я знаю, що багато хабарників серед чиновників, ми знаємо, особливо в областях на місцях, але ми до всіх доберемося», – сказав Зеленський.

Зеленський сказав, що «люди приходять до влади, вони чемні, чесні, але міцності їм не вистачає».

Він висловив сподівання, що надалі правоохоронні органи ефективніше виконуватимуть свою роботу.

«На жаль, правоохоронці стали працювати так дуже швидко, коли вони відчули від мене такий, скажімо так, сигнал, і відчули, що під ними їх трони трішечки хитаються і вони можуть залишити свою посаду, одразу з’являється у нас кейс. Я би хотів, щоб вони не чекали таких випадків, а самі це робили щодня, виконуючи свої обов’язки», – додав Зеленський.

Як повідомлялося, Олександра Юрченка, якому інкримінують отримання хабарів, виключили з фракції «Слуга народу».

Нагадаємо, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що народний депутат Олександр Юрченко, якому інкримінують отримання хабарів, повинен скласти повноваження.

Нагадаємо, 15 вересня суд арештував помічника нардепа Юрченка за отримання хабара, що призначався нардепу.

Раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що оголосить про підозру нардепу Юрченку, за умови, якщо «буде достатньо підстав».

Нагадаємо, нардеп Гео Лерос заявив про затримання на великому хабарі помічника «слуги народу» Олександра Юрченка.

Помічник нардепа начебто взяв перші 13 тис. із 20 тис. доларів, які призначалися депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний із побутовими відходами.

Повідомлялося, що Юрченко добровільно напише заяву на вихід з фракції «Слуга народу» у зв'язку зі скандалом, пов'язаним з його помічником.

До відома, 1 вересня «Слуги народу» виключили з фракції автора «Єрмак-скандалу» Гео Лероса. Під час виступу з трибуни парламенту Лерос звинуватив Зеленського в порушенні передвиборчих обіцянок.

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