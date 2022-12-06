Ще два посольства України за кордоном отримали небезпечні пакунки

Кулеба: «Всіх, хто продовжує надсилати ці пакунки, прошу розслабитися і не витрачати свій час та гроші»

Посольства України в Румунії та Данії отримали небезпечні пакунки. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.

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«Маємо нові випадки надсилання до наших посольств небезпечних пакунків: сьогодні додалися наші посольства в Румунії та посольство України в Данії. Всіх, хто продовжує надсилати ці пакунки, тероризувати наші посольства, прошу розслабитися і не витрачати свій час та гроші на поштові марки. Нічого ви цим не досягнете», – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, біля посольства України в Мадриді (Іспанія) 30 листопада пролунав вибух. Як зазначив речник МЗС Олег Ніколенко до посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення.

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Також виявлений в українському посольстві в Мадриді підозрілий конверт містив розчавлене око тварини – як і у випадку інших диппредставництв України. Відповідну заяву зробило міністерство внутрішніх справ Іспанії.

Крім того, лист із погрозами отримало посольство України в Астані.