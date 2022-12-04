Посольство України в Астані отримало лист із погрозами

На адресу посольства України в Астані надійшли погрози

Наразі поліція розшукує причетних осіб

Казахстанська поліція шукає авторів листа про нібито закладений вибуховий пристрій у будівлі посольства України в Астані, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ Казахстану.

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«1 грудня о 17:50 до поліції звернувся консул посольства України і повідомив, що на їхню електронну пошту о 15:08 надійшов лист про замінування будівлі. Факт зареєстрований у книзі обліку інформації управління поліції району Єсіль», – ідеться у повідомленні пресслужби.

На місце події прибули спеціальні служби.

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«Під час перевірки вибухових пристроїв не виявлено. Захід проходив без евакуації, загрозу знято», – наголошують правоохоронці.

Наразі поліція розшукує причетних осіб, додали у відомстві.

Нагадаємо, біля посольства України в Мадриді (Іспанія) 30 листопада пролунав вибух. Як зазначив речник МЗС Олег Ніколенко до посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення.

Також виявлений в українському посольстві в Мадриді підозрілий конверт містив розчавлене око тварини – як і у випадку інших диппредставництв України. Відповідну заяву зробило міністерство внутрішніх справ Іспанії.

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