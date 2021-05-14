У Разумкова підтвердили відставку міністрів

Влаадислав Криклій прийшов до Кабміну ще з Олексієм Гончаруком, у серпні 2019 року

Питання відставок міністрів буде розглянуто у вівторок на позачерговому засідання Верховної Ради

Речниця голови Верховної Ради Ольга Туній підтвердила інформацію про те, що міністр економіки Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій написали заяви на звільнення з посад. Заяви про відставку чиновників надійшли до парламенту.

Як повідомило «Главкому» джерело у партії «Слуга народу», питання відставок міністрів буде розглянуто у вівторок на позачерговому засідання Верховної Ради. Крім того у понеділок на 19 годині відбудеться засідання фракції «Слуга народу», де будуть розглянуто кандидатури у міністри.

Про відставку міністрів також повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.

Депутат висловив переконання, що свою заяву Петрашко написав на вимогу з Офісу президента.

Пізніше він додав, що міністр інфраструктури Владислав Криклій теж написав заяву на звільнення.

Про те, що може відбутися зміна когось з міністрів заявив й депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Він повідомив, що наразі у Верховній Раді зібралася достатня кількість для відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова, а також нижче додав, що Кабмін може покинути наступного тижня не один міністр.

Згодом нардепка від «Слуги народу» Юлія Гришина опублікувала на своєму Телеграм-каналі фотокопію заяви Криклія.

Петрашко протримався на посаді міністра більше року. Призначили його на посаду ще у березні 2020 року.

Криклій же прийшов до Кабміну ще з Олексієм Гончаруком, у серпні 2019 року.

Між іншим, відомо, що фракція партії «Слуга народу» хоче провести засідання, на яке запросять міністра охорони здоров'я Максима Степанова, де буде обговорюватися питання його відставки.