Впливове американське видання вперше за 143 роки очолить жінка

Журналістка Саллі Базбі стала першою жінкою – головною редакторкою американського видання The Washington Post, яке працює вже 143 роки.

Про це у вівторок сказав виконавчий директор The Washington Post Фред Раян.

«У Базбі видатний список досягнень і неймовірно багатий досвід у керівництві міжнародною новинною організацією», – зазначив Раян.

Базбі з 1988 року працювала в Associated Press репортером, а потім – головою бюро. У 2017 році вона очолила агентство.

«The Washington Post – це інститут з багатою журналістською спадщиною, який знаходиться в авангарді цифрових медіа», – сказала Базбі.

