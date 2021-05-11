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    Впливове американське видання вперше за 143 роки очолить жінка

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    &laquo;The Washington Post &ndash; це інститут з багатою журналістською спадщиною, який знаходиться в авангарді цифрових медіа&raquo;, &ndash; сказала Саллі Базбі після призначення - Впливове американське видання вперше за 143 роки очолить жінка

    «The Washington Post – це інститут з багатою журналістською спадщиною, який знаходиться в авангарді цифрових медіа», – сказала Саллі Базбі після призначення

    Фото: АР

    The Washington Post з 1 червня отримає нову головну редакторку

    Журналістка Саллі Базбі стала першою жінкою – головною редакторкою американського видання The Washington Post, яке працює вже 143 роки.

    Про це у вівторок сказав виконавчий директор The Washington Post Фред Раян.

    «У Базбі видатний список досягнень і неймовірно багатий досвід у керівництві міжнародною новинною організацією», – зазначив Раян.

    Базбі з 1988 року працювала в Associated Press репортером, а потім – головою бюро. У 2017 році вона очолила агентство.

    «The Washington Post – це інститут з багатою журналістською спадщиною, який знаходиться в авангарді цифрових медіа», – сказала Базбі.

    Вона приступить до роботи 1 червня.

    До слова. нещодавно п’ятий президент України Петро Порошенко в інтерв’ю The Washington Times назвав шляхи припинення ескалації на Донбасі.

    Теги: ЗМІ США кадрові зміни журналіст
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