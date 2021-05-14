Хто претендує на крісла міністрів економіки та інфраструктури. Названо імена кандидатів

Олексій Любченко у 2009-2011 роках був заступником голови Державної податкової адміністрації, однак у Міністерстві юстиції вирішили, що він не підпадає під люстрацію

Замість Петрашка номінується голова Держподаткової Любченко, замість Криклія – голова «Укравтодору» Кубраков

Сьогодні стало відомо, що заяви про відставку написали міністр економіки Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За словами народної депутатки від фракції «Слуга народу» Юлії Гришиної, замість Петрашка номінується голова Держподаткової Олексій Любченко, замість Криклія – голова «Укравтодору» Олександр Кубраков.

Раніше Грішина оприлюднила заяву про відставку Криклія.

Владислав Криклій очолив Мінінфраструктури 29 серпня 2019 року, Ігор Петрашко став міністром економіки 17 березня 2020 року.

Як повідомило «Главкому» джерело у партії «Слуга народу», питання відставок міністрів буде розглянуто у вівторок на позачерговому засідання Верховної Ради. Крім того у понеділок на 19 годині відбудеться засідання фракції «Слуга народу», де будуть розглянуто кандидатури у міністри.

Зазначимо, що лише у квітні уряд призначив Любченка керувати податковою службою ще п’ять років. Минулого року Любченка призначили на посаду без конкурсу – з ним уклали контракт на період дії карантину. При цьому зарплата керівника ДПС складає 29,4 тис. грн. Любченко у 2009-2011 роках був заступником голови Державної податкової адміністрації, однак у Міністерстві юстиції вирішили, що він не підпадає під люстрацію.

Олександр Кубраков очолив «Укравтодор» ще за часів прем'єрства Олексія Гончарука, у листопаді 2019 року.

Між іншим, відомо, що фракція партії «Слуга народу» хоче провести засідання, на яке запросять міністра охорони здоров'я Максима Степанова, де буде обговорюватися питання його відставки.

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