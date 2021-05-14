Два міністри йдуть у відставку. «Слуги» готують засідання

Міністри написали заяви за власним бажанням

Міністр економіки Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій написали заяви на звільнення з посад. Як повідомило «Главкому» джерело у партії «Слуга народу», питання їхніх відставок буде розглянуто у вівторок на позачерговому засідання Верховної Ради. Крім того у понеділок на 19 годині відбудеться засідання фракції «Слуга народу», де будуть розглянуто кандидатури у міністри.

Про відставку міністрів також повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.

Депутат висловив переконання, що свою заяву Петрашко написав на вимогу з Офісу президента.

Пізніше він додав, що міністр інфраструктури Владислав Криклій теж написав заяву на звільнення.

Про те, що може відбутися зміна когось з міністрів заявив й депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Він повідомив, що наразі у Верховній Раді зібралася достатня кількість для відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова, а також нижче додав, що Кабмін може покинути наступного тижня не один міністр.

Згодом нардепка від «Слуги народу» Юлія Гришина опублікувала на своєму Телеграм-каналі фотокопію заяви Криклія.

Речниця голови Верховної Ради Ольга Туній також підтвердила інформацію про те, що заяви про відставку Криклія та Петрашка надійшли до Верховної Ради.

Петрашко протримався на посаді міністра більше року. Призначили його на посаду ще у березні 2020 року.

Криклій же прийшов до Кабміну ще з Олексієм Гончаруком, у серпні 2019 року.

Між іншим, відомо, що фракція партії «Слуга народу» хоче провести засідання, на яке запросять міністра охорони здоров'я Максима Степанова, де буде обговорюватися питання його відставки.