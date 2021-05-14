Шмигаль хоче звільнити Степанова

Очільник МОЗ Максим Степанов може піти з посади міністра

До парламенту надійшло подання глави уряду про відставку міністра

Міністра охорони здоров’я Максима Степанова очільник Кабміну міністрів Денис Шмигаль хоче відправити у відставку. Про це повідомила речниця спікера парламенту Ольга Туній.

«Офіційно повідомляю, що до Верховної Ради України надійшло подання прем’єр-міністра України про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова», – йдеться у повідомленні.

Подальшу долю міністра будуть вирішувати нардепи. Саме вони мають проголосувати за його відставку.

Раніше повідомлялося, що фракція партії «Слуга народу» хоче провести засідання, на яке запросять міністра охорони здоров'я Максима Степанова, де буде обговорюватися питання його відставки.

Сьогодні стало відомо, що заяви про відставку написали міністр економіки Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За словами народної депутатки від фракції «Слуга народу» Юлії Гришиної, замість Петрашка номінується голова Держподаткової Олексій Любченко, замість Криклія – голова «Укравтодору» Олександр Кубраков.

Як повідомило «Главкому» джерело у партії «Слуга народу», питання відставок міністрів буде розглянуто у вівторок на позачерговому засідання Верховної Ради. Крім того у понеділок на 19 годині відбудеться засідання фракції «Слуга народу», де будуть розглянуто кандидатури у міністри.