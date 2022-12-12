Ще одне посольство України за кордоном отримало закривавлений пакунок

Адреса відправника така ж як і на решті конвертів, які раніше надійшли до українських посольств

Зранку до посольства України в Греції надійшов закривавлений пакунок. Грецька поліція розпочала слідчі дії. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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«Адреса відправника така ж як і на решті конвертів, які раніше надійшли до українських посольств та консульств: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen», – йдеться в повідомленні.

Загалом вже відомо про 33 випадки погроз в 17 країнах: один замах на теракт, два повідомлення про мінування, один випадок вандалізму,один1 випадок письмової погрози та 28 закривавлених пакунків.

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«Як сказав Дмитро Кулеба, як би не намагалися вороги залякати українську дипломатію, нічого в них не вийде. Працюємо на перемогу», – додав Ніколенко.

Нагадаємо, біля посольства України в Мадриді (Іспанія) 30 листопада пролунав вибух. Як зазначив речник МЗС Олег Ніколенко до посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення.

Також виявлений в українському посольстві в Мадриді підозрілий конверт містив розчавлене око тварини – як і у випадку інших диппредставництв України. Відповідну заяву зробило міністерство внутрішніх справ Іспанії.

Крім того, лист із погрозами отримало посольство України в Астані.

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6 грудня небезпечні пакунки отримали посольства України в Румунії та Данії.