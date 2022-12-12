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Ще одне посольство України за кордоном отримало закривавлений пакунок

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ще одне посольство України за кордоном отримало закривавлений пакунок
Невідомі надіслали до посольства України в Греції закривавлений пакунок
фото з відкритих джерел

Адреса відправника така ж як і на решті конвертів, які раніше надійшли до українських посольств

Зранку до посольства України в Греції надійшов закривавлений пакунок. Грецька поліція розпочала слідчі дії. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Адреса відправника така ж як і на решті конвертів, які раніше надійшли до українських посольств та консульств: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen», – йдеться в повідомленні.

Загалом вже відомо про 33 випадки погроз в 17 країнах: один замах на теракт, два повідомлення про мінування, один випадок вандалізму,один1 випадок письмової погрози та 28 закривавлених пакунків.

«Як сказав Дмитро Кулеба, як би не намагалися вороги залякати українську дипломатію, нічого в них не вийде. Працюємо на перемогу», – додав Ніколенко.

Нагадаємо, біля посольства України в Мадриді (Іспанія) 30 листопада пролунав вибух. Як зазначив речник МЗС Олег Ніколенко до посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення.

Також виявлений в українському посольстві в Мадриді підозрілий конверт містив розчавлене око тварини – як і у випадку інших диппредставництв України. Відповідну заяву зробило міністерство внутрішніх справ Іспанії.

Крім того, лист із погрозами отримало посольство України в Астані.

6 грудня небезпечні пакунки отримали посольства України в Румунії та Данії.

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Теги: Греція Україна війна росія

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