«Щира та тепла розмова»: Олена Зеленська зустрілася з дружиною прем'єра Ізраїлю



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Сара Нетаньягу та Олена Зеленська у Києві Фото: Олена Зеленська, Instagram

«Щира та тепла розмова про важливе»: Олена Зеленська та Сара Нетаньягу прогулялися Будинком з химерами

Дружина президента України Олена Зеленська провела зустріч із дружиною прем’єрміністра Ізраїлю Сарою Нетаньягу та поділилася з нею мрією зняти фільм про трагедію Бабиного Яру.

Про це повідомила перша леді у Instagram.

«Вперше як дружина президента України мала честь вітати у Києві високу гостю – дружину прем’єрміністра Ізраїлю пані Сару Нетаньягу. Екскурсія Будинком з химерами, щира та тепла розмова про важливе», - написала Олена Зеленська.

За її словами, пані Нетаньягу після відвідання меморіалу Бабиного Яру перебувала під величезним враженням від побаченого.

«Вона розповіла, що все життя чула історію Бабиного Яру та не могла уявити свого візиту до Києва без відвідання цього місця. Завжди пам’ятати про трагедію, щоб вона ніколи не повторилася, – наше спільне завдання. Під час зустрічі я поділилася нашою з Володимиром мрією – зняти художній фільм про події в Бабиному Яру. Це приклад того, як Україна та Ізраїль можуть поглибити свої культурні зв’язки. Адже це – наша спільна історія», - написала Олена Зеленська.

Перша леді додала, що вони з дружиною прем'єрміністра Ізраїлю домовилися продовжити обговорення цього проєкту.

Нагадаємо, дружина прем'єра Ізраїлю Сара Нетаньягу під час офіційної зустрічі в аеропорту «Бориспіль» викинула хліб та сіль, якими подружжя зустрічала українська сторона. Це відео потрапило у соцмережі.

Натомість в Офісі президента заявили, що дружина прем'єрміністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу Сара не хотіла виявити неповагу до України, коли викинула український хліб та сіль на землю.

Також Нетаньягу заявив, що його дружина поважає Україну і саме тому вона прибула в Київ у жовтоблакитному одязі.